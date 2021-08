Jóvenes y desempleados: la pelea por el voto de los sub 30 en las PASO

Hay un universo tan codiciado como esquivo para la dirigencia política que se postula a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre: el de los más de diez millones de jóvenes (un tercio del padrón) que nacieron entre 1992 y 2005. Varones y mujeres que tienen entre 16 y 29 años y están habilitados para votar. Y entre ellos, muchos que ingresarán por primera vez a un cuarto oscuro para volcar en la urna lo más parecido a un voto de fe, tras el sablazo de una pandemia que ha disparado las cifras del desempleo.

Porque si a los jóvenes ya les costaba acceder y permanecer en trabajos formales y de calidad, todo eso se complicó a partir del confinamiento estricto que, para frenar el avance del coronavirus, también paralizó la actividad económica. Y entonces, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el desempleo juvenil creció más que ningún otro, afectando sobre todo a las mujeres de entre 14 y 29 años, con una tasa de desocupación que en el primer trimestre de este año era de casi el 25 por ciento (muy por arriba de la media nacional, que es del 10 por ciento). Entre los varones, en tanto, la desocupación llegaba al 17 por ciento.

Se trata en ambos casos de cifras que mejoran las registradas en el segundo trimestre del año pasado -en plena cuarentena-, cuando la tasa de desempleo creció hasta el 13,1 por ciento (la más alta desde 2005), y llegó al 28,5 por ciento en el caso de las mujeres jóvenes y al 22,7 por ciento entre los hombres. Todo en el marco de una crisis global en la que, según datos de las Naciones Unidas, uno de cada seis jóvenes latinoamericanos perdió el trabajo desde el inicio de la pandemia.

No por ello, los números que anticipan las PASO dejan de ser una preocupación.

Estrategia en redes

Tanto en el Gobierno como en la oposición son conscientes de que la crisis económica agravada por la pandemia golpea en forma muy particular a los jóvenes. Saben de la angustia de esos chicos y chicas que se han pasado más de un año entre clases virtuales, de los muchos que -con las escuelas y facultades cerradas- se vieron obligados a dejar sus estudios por falta de recursos o conexión a internet, con proyectos truncos, empleos que se perdieron, que se volvieron más precarios o que simplemente no llegan. Sospechan incluso el desencanto de aquellos que ansían graduarse para buscarse la vida lejos del país en el que nacieron, tal como ha informado este diario en varias de sus notas.

Y entonces manos a la obra: los equipos de campaña del Frente de Todos, Juntos, de los partidos libertarios, la izquierda o cualquiera de las fuerzas en pugna salen a la caza de ese electorado joven. Un electorado -el de los denominados centennials y milennials- que tal vez no lee diarios ni mira televisión y al que (como nativos digitales que son) hay que seducir a través de las redes sociales.

Especialmente a ellos se les habla a través de plataformas como Twitch, Tik Tok o Instagram, donde son muy activos candidatos como Facundos Manes, María Eugenia Vidal o José Luis Espert, por citar solo algunos. Sin contar al propio presidente, Alberto Fernández, y a su gobierno, que hace poco lanzó una campaña enfocada en el voto joven a través de las redes sociales y que viene de anunciar -junto a Axel Kicillof - un programa de inserción laboral juvenil en las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Los jóvenes aparecen a su vez en el radar de una interna opositora como la de Juntos. A ellos se dirige también Manes al proponer su “revolución del conocimiento” y su rival en las PASO, Diego Santilli, que impulsa leyes educativas y de empleo joven.

Un electorado esquivo

Pero, ¿alcanza? “El oficialismo está concentrado en por qué pierde en el voto joven. Redirecciona sus mensajes y canales para atraer a ese sector”, plantearon desde la consultora económica LCG, donde consideraron que este diagnóstico es erróneo: “La pobreza y la cada vez más escuálida clase media hace pensar que muchos jóvenes de la sociedad están atascados, nuevamente aparece una cuestión de incentivos”.

En ese sentido, “la imposibilidad de tener movilidad social es lo que el incentivo juvenil” y “el encierro (durante la pandemia) como mucho lo exacerba. El cóctel de conflictividad social y juventud enojada puede ser peligroso”, advirtieron desde LCG.

“Los jóvenes, en su mayoría, vienen con un patrón de pensamiento muy diferente al de generaciones anteriores. No quieren que los vayas a buscar, que les impongas una idea. No están fidelizados, no te la van a militar y son un público exigente. Si no los convencés, los perdés”, dijeron en declaraciones periodísticas desde el campamento porteño de Juntos.

Quienes se oponen al kirchnerismo, interpretan que los más chicos “ven a La Cámpora como parte de una estructura de la vieja política”

En el oficialismo, en cambio, reconocen que “el mayor problema para los pibes y pibas es conseguir trabajo y desarrollarse”, y defienden al Frente de Todos como “el único espacio político que tiene como prioridad generar trabajo, conocimiento y oportunidades”.

Es cierto que en sus orígenes el kirchnerismo caló fuerte en el electorado joven. ¿Lo sigue haciendo? Según la “Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública” difundida semanas atrás por la Universidad de San Andrés, el 73 por ciento de los “centennial” desaprobó la gestión de Fernández, aprobada por apenas un 24 por ciento de los consultados para ese relevamiento.

En ese informe, el 50 por ciento de los encuestados criticó al Gobierno por las medidas adoptadas durante la pandemia, mientras que un 63 por ciento pidió priorizar la economía por sobre la salud (uno de los debates que fomentó el propio Presidente al justificar la cuarentena estricta).

Un dato para el Frente de Todos es que apenas el 22 por ciento de los jóvenes se mostró en desacuerdo con la campaña de vacunación en marcha. Y en cuanto a la intención de voto de este electorado seguía siendo favorable para el oficialismo, que se hacía con el 20 por ciento, contra el 16 por ciento de Juntos. Mientras que eran más los indecisos, con un 41 por ciento.

Precisamente, entre jóvenes e indecisos es donde se juega buena parte del capital electoral que se disputa.

