Un policía muerto en un tiroteo ocurrido cerca del Pentágono

WASHINGTON

Un policía murió ayer en un ataque a pocos metros del Pentágono, que cerró sus puertas temporalmente en la mañana, según el Departamento de Defensa.

Los empleados fueron llamados por un altavoz a permanecer dentro del edificio después de que se escucharan varios disparos en la estación de metro y colectivos situada a pocos metros del complejo ubicado en el suburbio de Arlington, Virginia.

El estado de alerta en la sede del Departamento de Defensa estadounidense se levantó alrededor de una hora y media después de incidente.

La fuerza de seguridad del Pentágono informó que la zona había sido controlada, pero no dio detalles de lo ocurrido.

“El incidente terminó, el área es segura y, lo que es más importante, nuestra comunidad ya no está amenazada”, dijo a periodistas el jefe de la fuerza de protección del Pentágono, Woodrow Kusse.

Dijo que había “varios heridos”, pero se negó a confirmar reportes de que uno de sus agentes de policía había muerto por heridas de arma blanca, mientras que el agresor fue abatido a tiros.

“Este oficial caído murió en el cumplimiento del deber, ayudando a proteger a las decenas de miles de personas que trabajan en -y que visitan- el Pentágono a diario”, dijo el secretario de Defensa, Lloyd Austin, en un comunicado.

“Estoy terriblemente triste por la muerte de un policía del Pentágono, que fue asesinado esta mañana en un acto de violencia sin sentido fuera del edificio”, tuiteó.

Austin dijo que la investigación sobre el incidente continúa y agregó que debe “proceder sin obstáculos y sin especulaciones.”

