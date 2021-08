Desesperado por volver: la terrible odisea de un platense varado en Perú

Fernando Luchetti es de City Bell, tiene 51 años y desde hace más de un mes vive una odisea para poder regresar a la Argentina por las restricciones vigentes a los vuelos internacionales que impuso el Gobierno para evitar el ingreso de la variante Delta al país y que así se disparen los contagios de coronavirus.

Según contó Luchetti, viajó por cuestiones laborales. “El 31 de mayo viajé desde Ezeiza a Miami. Vine solo, sin mi pareja ni tampoco ninguno de mis tres hijos, o sea no de paseo. Yo tengo una pyme de capacitación en ventas y viajé por unas conferencias”.

“Cuando me vine a Miami -el 31 de mayo-, aún no estaban las restricciones de los aeropuertos. Cualquiera puede pensar que vine a vacunarme, pero en La Plata ya me había dado la Sputnik. Obviamente al estar casi dos meses en Estados Unidos, te vacunás acá también”, detalló.

El viaje de regreso de Luchetti estaba proyectado para el 1º de julio. “Me fueron reprogramando y cancelando el vuelo unas tres veces. Ya sin esperanzas, opté por viajar hasta Lima (Perú), porque había un vuelo autorizado de Aerolíneas Argentinas para el próximo 11 de agosto a Buenos Aires. O sea, que compré ese pasaje. Pero ahora me lo volvieron a cancelar”.

“Mientras estuve en Miami, donde se necesitan unos 200 dólares por día como mínimo para poder hospedarte y comer lo indispensable, la pilotee con la tarjeta de crédito. Pero ya la reventé. En Perú se necesita menos dinero, pero ya es inaguantable la situación”, describió.