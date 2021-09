Facundo Manes: "Estoy muy contento en esta fiesta cívica, de que los argentinos votemos esperanzados"

El precandidato a diputado nacional por el espacio "Dar el Paso" en la interna de Juntos en la Provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, votó hoy a las 17 en el barrio de Retiro, y celebró la "fiesta cívica" que significa la elección de hoy en la que los argentinos votan con "esperanza y no miedo".



"Estoy muy contento en esta fiesta cívica de que los argentinos votemos esperanza y no miedo", dijo Manes tras colocar su sobre en la urna en el Jardín de infantes N° 4, Cinco esquinas, ubicado en Avenida Presidente Manuel Quintana 7, en el barrio porteño de Retiro.



Antes de dar declaraciones a los medios, acompañado por su hija, pidió un aplauso para ella que votó por primera vez.



Por su parte, dijo que, si bien no tiene experiencias previas en elecciones como precandidato siente que la elección "va bastante bien".



"Lo héroes y heroínas de la Argentina es la sociedad que vota por más y mejor democracia", completó.



"Fue mi primera campaña, yo noté que que había gente que no estaba representada en la provincia de Buenos Aires" y que "la estaba pasando mal", completó.



Con respecto a la interna, señaló: "Somos una coalición, no hay dudas de que hoy y mañana estamos juntos, pero con diferentes identidades. Queremos el mismo modelo de país, abierto al mundo, con instituciones fuertes, racionalidad económica y sensibilidad social, pero hay diferencias que vamos a mantener, porque es bueno para la coalición para que haya más equilibrio".



Además, destacó que "la sociedad está agotada, que no cree en nada, ni en la política ni en las instituciones y a pesar de ese descreimiento una gran parte sigue apostando a la mejor manera de resolver las cosas, que es en democracia".



"Vengo de una profesión con bastante prestigio, que es ser médico o científico, y me meto en política, aunque muchos me dijeron 'no te metas'. Me meto porque no importa para nada el prestigio cuando la mayoría de los bonaerenses la está pasando mal", señaló.



Por último, dijo que va a trabajar en la boleta única, porque "es un tema pendiente para la democracia".



El precandidato esperará los resultados en La Plata, porque es "muy importante que la provincia tenga autonomía política", y, por la noche, dijo que compartirá unas palabras con Diego Santilli.