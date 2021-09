Otro audio de Fernanda Vallejos lapidaria con Alberto Fernández: ¿No entiende que es un inquilino?

La semana de Alberto Fernández no es ni por lejos lo que esperó antes de las PASO 2021. Desde los resultados de las urnas, pasando por la renuncia de ocho ministros, ahora los audios de Fernanda Vallejos, que le dijo de todo menos lindo. Hace instantes se conoció un segundo audio, más fuerte que el primero.

Fernanda Vallejos, una de las más cercanas a Cristina Kirchner, disparó fuerte contra el primer mandatario argentino y el audio comenzó otro escándalo en la Casa Rosada.

“Está claro que es un inquilino, ¿no entiende que es un inquilino?”, empieza diciendo Vallejos en un segundo mensaje de más de tres minutos. Luego insiste en que la “dueña de los votos” y quien lo eligió como Presidente fue Cristina Fernández de Kirchner.

Incluso agrega que él no podría haber “soñado ni con ser intendente”. Pero eso no es todo ya que lo acusa de no ser compañero ni tirar para la unidad por no sentarse a debatir el rumbo con la vicepresidenta. Respecto a la opinión de CFK que el Presidente de la Nación debería aceptar, continúa: “que tenga en claro que ahí hay una voz con peso y legitimidad”.

“Si ella se equivoca, pone en juego su capital político y en todo caso, después nos arreglaremos”, comenta Fernanda Vallejos. Antes de terminar, insiste en que Alberto no tiene “espalda” y debe “reaccionar” cuanto antes.