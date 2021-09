“La idea es no defender tan atrás y poder jugar un poco más adelante”

Jornada intensa hubo ayer en Estancia Chica con un fuerte doble turno donde el Lobo trabajó pensando en el partido partido ante Unión. Y en el medio de ambos turnos de entrenamiento, Néstor Gorosito brindó una conferencia de prensa virtual desde Abasto donde analizó el momento del equipo y lo que viene.

Precisamente, arrancó hablando sobre la posible alineación. “Estamos viendo, existe la posibilidad de que tengamos una variante o variantes. Mañana (por hoy) vamos a analizar si lo que pensamos funciona o seguimos como estamos”, afirmó dejando en claro que puede llegar a repetir equipo o realizar alguna variante. Igualmente, el DT fue muy claro al respecto: “En mi equipo no hay suplentes. Durante los días de semana tienen todos la misma importancia y le damos a todos la misma atención. Simplemente sí, el día del partido tiene que haber titulares y suplentes, pero el tratamiento para todos los chicos es de la misma forma”.

A la hora de analizar lo que fue el encuentro ante Vélez, Pipo aseguró, “a nuestro entender hemos mejorado del partido anterior a este último, y bastante. Tanto en solidéz defensiva como en generación de juego. Los primeros 30 minutos del segundo tiempo fueron muy buenos a mi entender, donde dominamos a un equipo que ya viene con mucho tiempo de trabajo, que tiene muy buenos jugadores como Vélez. Después en los últimos minutos volvimos a perder la pelota. La idea es no defender tan atrás, poder jugar un poco más adelante, esa es la idea principal”. En cuanto a si le preocupa la falta de gol, fue contundente: “Obviamente quiero que hagan goles, pero no me preocupa eso, sino generar situaciones. Es muy difícil si tenés dos ocasiones hacer las dos o una. Hay que generar más de tres cuartos de cancha para adelante y así tener más opciones”.

Continuando con el análisis del juego del Lobo y lo que le falta, Gorosito expresó: “Necesitamos que la pelota al punta, en este caso al Tanque (Contín), le llegue con claridad, limpita, que lo dejen mano a mano. Y para eso necesitás movimiento, funcionamiento, que la pelota venga bien jugada de atrás. Si nosotros solo apostamos al pelotazo, es muy difícil porque Carbonero, el Pulguita o Eric (Ramírez) no son jugadores para imponerse desde lo físico. Por ahí Carbonero desde la velocidad, Ramírez también, pero el Pulga está lento y hay que tratar que le llegue la pelota a lugares donde el pueda hacer una diferencia con su calidad de juego”.

En otro momento de la conferencia, el entrenador albiazul se refirió a la posible llegada de un refuerzo por la lesión de Alexis Domínguez. La búsqueda sigue, pero... “En un principio queríamos un hombre para la zaga, ya teníamos todo arreglado con el jugador pero no se pudo dar porque se tuvo que quedar en Cerro Porteño. Así que estamos viendo, yo no quiero tampoco traer a nadie a prueba, o que no haya tenido o no conozca, porque todos los videos que mandan son todos crack, a nadie lo gambetean, ganan todas las pelotas de alto, cruzan por todos lados, y si traés un nueve te muestran solamente los goles y no las falencias, salvo que vos lo conozcas de algún lado. Entonces preferimos tomarnos el tiempo para analizar, porque a mi no me gusta poner en un compromiso económico al club si yo no estoy seguro. En caso de no estar seguro, prefiero quedarme con lo que tengo”, sentenció dejando que no traerá por traer a pesar que le llegan muchos videos con jugadores que le ofrecen.

Como quedó dicho, el lunes Gimnasia recibirá a Unión con la necesidad de volver a ganar, algo que no pudo lograr en los últimos siete partidos (seis del torneo local y uno más de Copa Argentina). Ante los santafesinos, siendo local además, toda la presión la tiene el Lobo. “A mi entender siempre tenemos la obligación de ganar. No salimos a jugar ni lo planteamos, ni trabajamos en la semana para salir a empatar o perder. Siempre trabajamos para ganar. La idea es siempre ganar donde sea, eso es lo que tenemos que tratar de cambiar y tener la mentalidad que todos los partidos valen tres puntos sea con el rival que sea. Después, seguro que la acumulación de partidos sin triunfos hacen que se genere ansiedad. Y la ansiedad en el fútbol no es buena”, confesó Pipo.

Ante Vélez Gorosito debutó dirigiendo al equipo de local, y ahora ante el Tatengue tendrá su segunda prueba en el Bosque. Cuando se lo consultó sobre la necesidad que la gente vuelva a la cancha, no dudó: “Es atípico salir al estadio y ver todo completamente vacío. No es lindo. Y más con el fervor y el aliento de la gente de Gimnasia. Los necesitamos y mucho. Nosotros necesitamos el apoyo del hincha, sin lugar a dudas”, terminó diciendo Gorosito.