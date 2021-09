“Me siento cómodo moviéndome entre el cinco y los centrales rivales”

Si bien al principio le costó la adaptación, Gustavo Del Prete parece haber aprovechado definitivamente su chance del otro día para avanzar bastante en la consideración futbolística de un Ricardo Zielinski que sigue buscando la mejor forma en el ataque.

Y ahora, tras la buena victoria ante Unión en Santa Fe, donde el Pincha fue muy superior pese al corto 2 a 0, el rionegrino no se baja del cruce de mañana ante el Patrón en el Bartolomé Grella, donde intentará sumar su tercer grito en un León que quiere meterse en la próxima Libertadores.

Ante esto, Del Prete dialogó en exclusiva con este matutino y analizó su momento y el de un grupo sólido, tanto adentro como afuera de la cancha.

- En estos días se habló mucho de la contractura y del golpe que venís arrastrando, y aparecés como una de las dudas para el partido de mañana, ¿cómo estás en ese sentido?

- El otro día en el partido sentí una molestia. Sentí que se me apretó un poco el isquiotibial y salí por precaución. Por suerte me siento bien. Estuve con los kinesiólogos y con los médicos que me atendieron. La verdad que estoy mucho mejor. Me siento bien.

- Desde la distancia se los ve muy bien como grupo, disfrutando de la profesión, algo que a veces aparece como muy difícil. ¿Cómo están viviendo este presente?

- Intentamos disfrutar el trayecto. Es importante eso. Tenemos un grupo muy bueno y muy sano. Eso es importante. Intentar pasarla bien después te lleva a mejores resultados y a mejores rendimientos. Creo que es importante para la armonía del grupo. Y ara el día a día, porque estamos siempre juntos. Por suerte tenemos una gran relación entre todos dentro del grupo.

- Hablando justamente de esto, de la relaciones personales, Rogel y Noguera dieron a conocer que entre ellos ya son como amigos; en tu caso, ¿con quién pegaste buena onda? ¿Con quién compartís más cosas dentro del plantel?

- Con la mayoría. Concentro con el Vasco Aguirregaray y estamos bastante tiempo juntos. Con Mati (Pellegrini) también tengo una gran relación. Nos juntamos fuera de la cancha. Con Manu Castro y también con Pancho Apaolaza nos juntamos bastante. Pero con todos. Con Fer Zuqui también pasamos grandes momentos. Tenemos un gran grupo, que es lo más importante.

- ¿Cómo te sentís con la posición en la que te está usando Zielinski y por tus dos goles tuyos, que llegaron de la misma manera, entrando por el segundo palo tras centros cruzados desde la derecha? ¿Te sentís más cómodo yendo a buscar a ese espacio?

- Siempre fui de jugar ahí, de media punta, entre el número cinco y los marcadores centrales. Ahí es donde me siento más cómodo. Ahí es donde intento juntarme siempre con los mediocampistas y poder llevar la pelota más arriba para poder generar situaciones. Por suerte el otro día pudo entrar la pelota, que siempre es lindo hacer un gol. Pero lo importante es que el equipo creo que jugó bien. Y ganó y fue contundente.

- ¿Y al momento del retroceso, porque el técnico también les pide el esfuerzo y el sacrificio más allá de la posición de cada uno?

- Eso lo vamos hablando en el partido entre nosotros. Intentamos saber los momentos en los que tenemos que ir a presionar. Hay momentos en que hay que esperar un poco y salir en grupo. No salir solo a correr sino trabajar en equipo, como siempre el Ruso lo plantea: intentar ser un equipo corto y fuerte. Y aguerrido al momento en que hay que recuperar la pelota.

- Jugaste el Federal A acá y después fuiste a Montevideo City Torque; ¿cómo te imaginás ese primer partido en el estadio de 1 y 57 con gente?

- Sería algo muy lindo realmente. Creo que todos estamos esperando lo mismo. El fútbol con los hinchas es totalmente diferente. Es mucho más lindo. Se los extraña. Ojalá que podamos disfrutarlos lo antes posible. Dentro de poco va a estar la vuelta del público. Y vamos a poder disfrutar todos juntos del lindo espectáculo.

-Qué tipo de club encontaste?

- Me encontré con un Club muy ordenado, muy lindo en todo sentido. La gente que trabaja en el predio es increíble, cuando uno va feliz a entrenar es muy importante para el club. Siento el cariño de la gente, recibí buenos mensajes de los hinchas. Busco demostrar dentro de la cancha que estoy a la altura de Estudiantes, busco dar sacrificio y meter.

“Me siento más cómodo entre el cinco y los centrales. Ahí busco juntarme con los volantes para generar”

Gustavo Del Prete, en cuanto a su posición.