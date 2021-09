Adultos mayores y pandemia: el desafío de recuperar lo perdido

Bailar folclore es mucho más que un hobby para Mabel Burgos (75). Fue durante mucho tiempo, además de eso, un medio de socialización y un trabajo, ya que dictaba clases. Hasta que llegó la pandemia y Mabel, como tantos adultos mayores, se vio obligada a abandonar esa y otras actividades: “desde que empezó el aislamiento mi vida transcurre casi exclusivamente dentro de casa. Los 50 metros de mi patio se convirtieron en el espacio donde mayor despliegue puedo hacer, caminándolos una y otra vez”, cuenta. La única vez que salió se contagió coronavirus. Eso fue en julio de este año y tras estar internada y recuperarse sufrió una trombosis en un pie, secuela de la enfermedad, por la que actualmente se está tratando. Ahora que los casos de Covid bajan, Mabel se esperanza con la posibilidad de recuperarse pronto, de volver a bailar y de reencontrarse con los amigos de las peñas, dejando atrás un período al que recordará “por su fuerte impacto en el ánimo”.

Como Mabel, muchos adultos mayores vieron afectada su calidad de vida durante la crisis sanitaria global desatada por el coronavirus. El de los representantes de la tercera y cuarta edad no sólo se convirtió desde el principio en uno de los grupos más vulnerables frente a la enfermedad (lo que hizo que estuvieran entre los primeros en ser vacunados), sino que los cuidados y las restricciones también tuvieron sobre ellos un fuerte impacto

El impacto emocional entre los mayores de La Plata fue dispar y pesaron varios factores

Un estudio realizado en la Argentina y difundido la última semana postula que siete de cada diez adultos mayores vieron afectada su calidad de vida por la pandemia y que el impacto fue mayor entre los de más edad; entre quienes viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires (que incluye a La Plata); entre los que están solos y entre los de situación económica más vulnerable.

El trabajo estuvo a cargo del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina y su principal conclusión es que el 70% de los adultos mayores perciben que la pandemia representó un impacto negativo en sus vidas.

Además, evidenció que existe, entre los adultos mayores, un índice de bienestar general intermedio bajo, con diferencias según nivel socioeconómico, edad o lugar de residencia.

Según el informe, entre las áreas de la vida de los adultos mayores más afectadas por la crisis sanitaria se encuentran los vínculos sociales y la actividad física.

Por otra parte, el informe reveló que la irrupción de la pandemia generó un mayor consumo de tranquilizantes, ansiolíticos y sedantes en el grupo considerado, al tiempo que registró un alto porcentaje de esa población que sintió alguna forma de maltrato durante el período estudiado.

“El índice de bienestar representa una posición intermedia baja y el estudio muestra con claridad que muchos de nuestros adultos mayores necesitan encontrar el modo de recuperar sus lazos sociales y sus salidas cotidianas en la medida de lo posible. Se debe reforzar el apoyo en aquellos que pertenecen a estratos sociales más bajos, con insatisfacción de sus necesidades básicas. También es necesario revisar el trato que muchas veces tenemos hacia ellos como sociedad, con la idea de ayudarlos a superar las dificultades que pudieron haber atravesado en estos tiempos tan especiales”, destacaron los autores del trabajo (ver aparte).

Un impacto desigual

Especialistas consultados por este diario que trabajan con adultos mayores en la Ciudad destacan que el impacto de la pandemia sobre la calidad de vida fue múltiple, pero a la vez desigual.

En ese sentido, los que viven solos, los que atraviesan las situaciones económicas más difíciles y los que tienen una menor relación con las nuevas tecnologías son considerados los que resultaron más perjudicados por la crisis.

En momentos que vuelven muchas actividades presenciales para adultos mayores (sólo la Municipalidad de La Plata cuenta desde agosto con una grilla de siete talleres presenciales que incluyen Gimnasia para la Columna, Entrenamiento Funcional Adaptado y Murga, entre otros), son muchos los expertos que hacen un balance sobre el múltiple impacto de la pandemia en la calidad de vida de los que superaron los 60.

Lisandro Mariño, que es médico psiquiatra, gerontólogo y asesor técnico de la Cámara de Hogares y Centros de Día bonaerense, indicó que “la pandemia dejó muchos adultos mayores sin contacto familiar, sin gimnasios, sin rehabilitaciones, sin controles médicos. Muchísimo sedentarismo. Pero también dejó a la fecha una vacunación casi total en el universo de personas de 70 a 100 años”.

Mariño considera que, en momentos en que la pandemia da un respiro, es clave retomar actividades. Pero considera también que la recuperación de elementos que hacen a una mejor calidad de vida se va a dar de manera paulatina, Y hasta advierte que puede haber secuelas más duraderas, como impactos psicológicas de larga duración en algunas personas.

“De apoco se irán retomando actividades sociales, culturales, recreativas. Los adultos mayores van a volver a salir en grupos pequeños, a lugares ventilados, volver a centro deportivos y de rehabilitación con cuidados también. Se va a estar volviendo a los controles y todas las cuestiones periódicas que uno debe encarar”, señala Mariño y agrega: “pero también, cuando esto suceda, se va a empezar a distinguir un poco a quién le impactó la pandemia y a quién no. Quién está más resiliente y quién no. Porque hoy hay mucha gente que está retomando vínculos y actividades y demás. Pero al mismo tiempo sigue habiendo consultas causadas por el impacto psicológico de la crisis. Yo lo comparo con la inundación del 2013, en que dos, tres y hasta cuatro años después seguimos encontrando casos de estrés pos traumático y distintos cuadros psiquiátricos de gente que quedó pegada a ese momento. Creo que a medida que se vaya abriendo y que sea mucho más normal retomar la vida de antes, va a empezar a parecer un universo de personas que, justificado o no por la pandemia, están encerradas en su casa y que puede ser que estén desarrollando algunos cuadro de exageración de los temores o inclusive alguna patología psicológica”.

Entre las áreas más afectadas se cuentan los vínculos sociales y la actividad física

Para este momento particular de la pandemia, Mariño recomienda a los mayores “volver a salir con protocolo, ir a las plazas, a caminar. Hay que retomar de manera urgente la actividad física. Desde hace años se sabe que las intervenciones de carácter no farmacológico son centrales en el cuidado de los adultos mayores”.

El geriatra Osvaldo Tirante, que es fundador de la Sociedad Platense de Geriatría y Gerontologia, considera, por su parte, que “la pandemia tuvo desde un principio a los adultos mayores como el grupo más vulnerable. El aislamiento y los protocolos apuntaron a protegerlos hasta que llegaron las vacunas. Pero la crisis sanitaria paralelamente disparó problemáticas emocionales generadas por la incertidumbre, el encierro y el distanciamiento obligado de los familiares y amigos. Hubo casos de problemas emocionales graves y de depresión. Y así como se perdió en lo emocional, se perdió en lo motriz. Pero estos impactos fueron muy heterogéneos. La gente que contó con compañía se adaptó mejor, los ancianos solos tuvieron más problemas. Los que tienen acceso a las nuevas tecnologías pudieron mantenerse más conectados con el mundo que aquellos que no lo tienen. Lo económico y social también marcó una diferencia y los que más sufrieron el impacto fueron los de los sectores más vulnerables”.

La gimnasia on line como cable a tierra

El peso de las nuevas tecnologías para mantener calidad de vida, aparece, por caso, en la historia de Julia Brown, una platense de 86 años que convirtió a la práctica de gimnasia a través de internet en su cable a tierra en los momentos de mayores restricciones.

“Lo que más me pesó de la pandemia fue en algún momento el no poder abrazar a mis nietos, pero vivir con mi hija me facilitó mucho las cosas. Ella se dedicó siempre a hacer los mandados y cuidarme. Yo me cuido también y la pasé muy bien en casa, aunque los contactos con amigos se hicieron telefónicos. Y me dediqué a la gimnasia virtual, que nos ayuda a sobrellevar la edad y alargar nuestras posibilidades físicas. No tuve graves problemas, estoy vacunada con las dos dosis y tengo un gran agradecimiento a todos los que trabajaron en el sistema de salud, desde el médico hasta el personal de limpieza, que se dedicaron a cuidarnos. Creo que la pandemia se manejó bien. Por suerte no he tenido problemas de tristeza, que se que muchas personas mayores tuvieron. Aunque ahora sí tengo ganas de volver a ver a mis amigas. Parece mentira que pasó un año y medio y sólo nos vimos por celular. Las clases de gimnasia me estimularon mucho. Hace 16 años, la gimnasia presencial me cambió la vida, pero en pandemia, la gimnasia on line me mantuvo activa”, relata Julia

Guillermina Negro, profesora de Educación Física especializada en adultos mayores, que le da clases a Julia, dice que el gran desafío ahora para los mayores que, por no estar conectados o estar solos perdieron más terreno, es recuperar lo perdido. Hubo algunos que retrocedieron mucho en su condición física durante la pandemia y el impacto anímico fue tremendo. El tiempo para recuperar el terreno perdido va a depender del impacto que la pandemia tuvo en cada uno”, dice Negro.