Lali Espósito le frenó el carro a Ángel de Brito

Lali Espósito le puso un freno a Ángel de Brito por medio de Twitter, cansada de las especulaciones sobre su relación con Tini Stoessel. Semanas atrás, ambas coquetearon con la idea de hacer una presentación juntas, pero solo quedó en un ida y vuelta.

Poco después, se difundió la versión de que se presentarían en un show solidario, pero nuevamente ninguna de las protagonistas lo confirmó. Esta mañana, Ángel de Brito comentó que la ex Casi Ángeles se había bajado por lo que ella salió al cruce de inmediato.

Lali Espósito utilizó su cuenta de Twitter para aclarar que no se bajó de ningún show ya que nadie le había hecho llegar la convocatoria. Al leer esto, el periodista de espectáculos le respondió que él mismo le había dicho el viernes pasado en una entrevista y agregó que nunca había dicho que se bajó, sino que “te querían con 40 artistas más”.

Una vez más, la actriz no permitió esas palabras y retrucó que nadie se había comunicado con su equipo pero, de pasar, jamás dejaría un compromiso sin cumplir. En otro tuit, comentó que no dejará pasar “estas movidas” puesto que no soporta “esa necesidad de seguir enfrentándonos”. “Ya está, eso es viejo”, cerró.

La presentación de la discordia es un show al que se llamó “Gracias”, en honor a los trabajadores sanitarios que tanto esfuerzo hicieron durante este tiempo de pandemia. El mismo será el 5 de octubre en el Hipódromo de Palermo y se estima que habrá cuarenta artistas en escena.