La preocupante mirada del Financial Times: "Argentina podría repetir sus problemas económicos"

El título de la última nota del prestigioso medio "Financial Times" sobre cómo ve a nuestro país no es nada alentador. "Argentina podría repetir sus problemas económicos", aseguró el diario británico en la editorial publicada hoy, donde advirtió que si el Gobierno "no actúa rápidamente" para enfrentar las "penurias económicas" que sufre el país, "se avecina una crisis seguida de una victoria de la oposición" en las presidenciales de 2023.

La influyente publicación especializada en economía y finanzas afirmó que "la historia tiene la desagradable costumbre de repetirse en Argentina" y agregó: "El Gobierno debería actuar rápidamente para restaurar la confianza de las empresas, reducir la intervención en la economía, recortar el gasto público y alcanzar un acuerdo con el FMI. Si no lo hace, se avecina una crisis económica, seguida de una victoria de la oposición en las próximas elecciones presidenciales. Esta es una parte de la historia argentina que Kirchner no querrá repetir".

En ese sentido afirmó que la confianza de las empresas "sigue siendo baja, perjudicada por las numerosas intervenciones del Gobierno en la economía para controlar los precios, gestionar el tipo de cambio y gravar las exportaciones agrícolas. Argentina sigue aislada de los mercados internacionales de deuda a falta de un acuerdo con el FMI, lo que obliga al Gobierno a imprimir dinero para financiar el gasto".

Para el Financial Times, "la inversión del sector privado es esencial para sacar a la economía de la recesión. Hay que frenar el gasto público para reducir una de las tasas de inflación más altas del mundo. Es necesario un acuerdo con el FMI para reprogramar la deuda y restablecer el acceso a los mercados internacionales", consideró el diario. En tanto, aseguró que "la respuesta del Gobierno peronista a la reciente derrota en las elecciones primarias no implicó ninguna de estas cosas". También analizó la relación entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner: dijo que "este dúo nunca iba a ser una pirueta política fácil de ejecutar".

"La pareja se unió antes de las últimas elecciones, pero se mantuvieron importantes diferencias. Los instintos de Fernández son más pragmáticos, mientras que ella es partidaria de una mayor intervención, un generoso gasto en bienestar y medidas poco ortodoxas para pagarlo. Su diagnóstico de la derrota de los peronistas en las primarias fue que Fernández había aplicado políticas de austeridad equivocadas", evaluó el Financial Times. Además, estimó que "otros problemas a los que se enfrentan los peronistas son en gran medida de su propia cosecha. El Presidente impuso uno de los cierres más largos y estrictos del mundo, que paralizó la economía pero no logró controlar el virus. Como resultado, Argentina tiene una de las tasas de mortalidad más altas del mundo por Covid-19".

"La vacunación se vio comprometida por una temprana decisión de apostar fuertemente por la vacuna rusa Sputnik", añadió. También consideró que "aunque la pandemia ha agravado las tensiones sociales y las necesidades de los más desfavorecidos son acuciantes, el gasto adicional ahora sólo empeorará la inflación, que perjudica principalmente a los pobres. Sin una reactivación del sector privado en Argentina, no habrá dinero para que el Gobierno gaste".