A diez años de eso que vino del  cielo, o quién sabe de dónde 

- "Dicen que los mandaron de la NASA. Yo le dije que tengo orden de no dejar pasar a nadie".

Entre tantos informes técnicos que se hicieron después de la explosión, hubo uno que pareció dar en el clavo, de entrada nomás. Decía que la cantidad de construcciones "caseras", de ladrillos huecos sobre cimientos bastante flojos de papeles, ayudó a que todo se viniera abajo como si el barrio fuese una maqueta hecha con fósforos de madera, pero casi sin haber usado pegamento. De ahí para adelante se dijo de todo. Y se sigue diciendo a pesar de otros informes más elaborados que le atribuyen la tragedia a una pérdida de gas.

Hace 10 años, Zaizal, un barrio de la localidad de Monte Grande cabecera del partido de Esteban Echeverría, ganaría la tapa del los diarios del país y del mundo y allí se escribiría un capítulo trágico en la enciclopedia de los misterios y las cuestiones inexplicables.

En la fría letra del informe policial se dejó constancia que el saldo había sido una mujer muerta y varios heridas pero no de gravedad. Y aunque el epicentro del desastre fue en una vivienda y dos comercios, todo el barrio acusó recibo de los daños a través de techos abiertos al medio, paredes rajadas, vidrios estallados y puertas salidas de escuadra.

Eran las 2.30 de la madrugada cuando Silvia Espinoza, de 43 años, quedó sepultada bajo los escombros tras la explosión. El estallido de un par de tanques de nafta de autos que también quedaron bajo los escombros, alentó la idea de que algo había caído del cielo.

LADRILLOS HUECOS

Más de medio conurbano sur saltó de la cama y la otra mitad se bajó inquieta ante las sirenas de la policía y los Bomberos que empezaron a llegar al lugar desde diferentes puntos.

Las redes sociales no tenían, todavía, el poder de fuego de estos días pero bastó que un vecino escribiese en Facebook que había caído un meteorito, para que la versión se hiciera viral. Luego, aparecerían los estudiosos del fenómeno Ovni buscando rastros de lo que, acaso más desde el deseo que otra cosa, podría ser el "Roswell argentino", en referencia a la supuesta caída de una nave extraterrestre en la década del 50 en el desierto de Mojave, Estados Unidos.

Los más racionales dijeron que había explotado una garrafa y apoyados en la teoría de los ladrillos huecos, sostuvieron que el desastre había sido producto de un efecto dominó. Pero a medida que se caminaba entre los escombros, esta hipótesis se caía porque en todas las casas destruidas había garrafas sin explotar.

No había amanecido cuando ya el lugar todavía era un caos de personas gritando, pibes llorando y sirenas aquí y allá. Todos hablaban de la casa de la esquina de Vernet y Los Andes que había prácticamente volado por el aire y sólo podía verse el esqueleto de las cañerías de agua todavía sin cortar. Hasta que la policía armó vallados para contener a las víctimas y a los curiosos, fue en esa esquina donde por primera vez se oyó la versión de "la bola de fuego" que algunos decían que "les habían dicho" ver caer del cielo.

LA FISCAL

El caso quedó en menos de un fiscal, Andrea Nicolettide, de la UFI N°6 de Lomas de Zamora que rápidamente determinó que todo había sido producto de una conexión clandestina para poner a funcionar un horno pizzero, destinado a un emprendimiento familiar. La investigación le apuntó al dueño del lugar al que nunca volvieron a ver en el barrio.

Donde había una casa quedó un terreno baldío que más de uno intentó usurpar en estos años. Durate la pandemia una agrupación vecinal instaló un comedor social y actualmente hay una verdulería.

La causa judicial se cerró pero no para todos y todas. Desde entonces existe en Facebook el grupo “El Roswell argentino de Monte Grande” desde el que Pablo Warmkraut y el Grupo Aurora insiste en denunciar que las autoridades siguen ocultando la verdad. Y que si no se trató de un accidente extraterrestre al menos fue chatarra espacial lo que cayó esa madrugada.

Entre tanto investigador de lo desconocido hubo de todo. Hasta un hombre que detenido por intentar timar a medio periodístico con unas imágenes tomadas con un teléfono celular en el momento de "la caída". Lo habían hecho prendiendo y apagando una linterna.

Sin embargo, en declaraciones periodísticas Adrián Nicala, de Testimonio Ovni diría que "borraron el video dónde se veían claramente las dos explosiones y en la segunda se veía un halo energético gigante, no una explosión común. No se trata de una explosión común, sino de algo muy fuera de lo normal con un halo naranja de 1,5 kilómetro. No tengo duda de que fue OVNI”.

LOS DE LA NASA

A una semana del episodio seguían llegando investigadores y según un informe policial hasta hubo "gente de la NASA".

El platense Luis Burgos, titular de la Fundación Argentina de Ovnilogía (FAO) e investigador desde hace más de cuatro décadas, aportaría lo suyo: "la gente se asusta cuando uno habla de OVNI’s, pero no es necesariamente algo relacionado con extraterrestres, sino cualquier sonda, experimento o artefacto que no se pueda identificar, que puede ser terrestre, como un elemento de espionaje. No quedan dudas que la evidencia muestra que lo que ocurrió allí fue provocado por un OVNI".

A las versiones sobre ovnis se sumaron otras de corte religioso y vinculadas a lo esotérico. La chica que juraba que su casa había quedado envuelta en un penetrante olor a azufre disparó las interpretaciones diabólicas. "Vinieron a tapar el cráter y se llevaron unos metales", se insistía. Lo cierto es que nadie le creyó a la fiscal y es el día de hoy que la mayoría del barrio sigue sin creerle.