“No charlé con Milito sobre lo que pasó porque no tengo relación con él”

Rara vez lo que suceda de la línea de cal para afuera tenga más repercusión que lo que suceda hacia adentro, donde los protagonistas buscan, cada uno con sus armas, conseguir tres puntos más en la cosecha grupal.

Sin embargo, en el último cruce que los tuvo frente a frente, con Estudiantes ya clasificado a instancia de Cuartos de Final de la Copa de la Liga Profesional anterior y Argentinos sin chances, Gabriel Milito se refirió al juego del Pincha de Ricardo Zielinski con una frase algo desafortunada, que fue captada por los micrófonos de ambiente y que molestó al DT del León. “Juego directo del ort...”, fue la sentencia del Mariscal, algo enojado por las formas llevadas adelante por el estilo del Ruso.

Ante esto, el ex DT de Atlético Tucumán se mostró molesto para con el ex zaguero, ya que entendió que se trataba de una falta de respeto hacia sus formas.

“La verdad que sí, me molestó. Porque yo trato de no opinar”, reconoció Zielinski días después. “Pero soy respetuoso y prefiero dejarlo ahí antes de decir alguna cosa de la que después me arrepienta”, concluyó en aquella oportunidad.

Ahora, el Ruso se volverá a ver las caras con Milito cuando Argentinos visite UNO el lunes, en el marco de la undécima fecha de la Liga, por lo que aquel episodio fue uno de los temas que se tocó en la conferencia de prensa previa.

Sin embargo, para evitar recrudecer cualquier polémica al respecto, el DT de quien hará las veces de local, sentenció: “No tengo relación con Gaby. Tengo la relación de entrenador y el respeto que tenemos uno del otro. Lo que pasó quedó ahí. Las cosas de los partidos quedan ahí y listo. A menos que tengas una relación diferente, que la podés charlar. Como no la tengo, no la he charlado”, indicó Zielinski.

A continuación, el foco pasó a estar puesto en lo que viene siendo la semana tras la derrota ante Talleres, la cual culminará con un enfrentamiento clave para recuperar terreno en las dos tablas.

“Sacamos cosas positivas y otras que no”, remarcó Zielinski en cuanto al cruce en Córdoba. “Me pareció que íbamos perdiendo 2 a 0 sin que Talleres pateara al arco. Fue un partido raro en esos aspectos. Después ellos justificaron en los últimos minutos porque nos desarmamos. Fuimos a buscar el descuento de una forma desorganizada”, sostuvo. “Fue un partido muy parejo. Talleres es un rival que le puede ganar a cualquiera. Y nosotros podemos ganarle o perder con cualquiera”, agregó. “Ahora queremos dar vuelta la página lo más rápido posible y pensar en Argentinos, que es un rival difícil. Pero como siempre, depende más de nosotros. Siempre depende más de uno que del rival. Esperamos hacer un buen partido”, reconoció.

“Nos va a incitar a salir y presionar. Tenemos que ser inteligentes”, avisó en cuanto al Bicho

En cuanto a las claves pensando en el Bicho y en la forma de jugar del equipo de Milito, remarcó: “Como en todos los partidos, hay que tratar de jugar mejor que el rival. Tratar de ver si uno puede tener el control del juego. En general, Argentinos es un equipo que nos va a incitar a salir y presionar. Y juega con espacios. Es un equipo que acelera. Tenemos que ser inteligentes”, destacó.

Los tres cambios con respecto a los que venían de ganarle bien a San Lorenzo sorprendió a más de uno, aunque Zielinski explicó lo que buscó en dicha oportunidad.

“Siempre la búsqueda está en un mejoramiento, independientemente del resultado. Pero a veces uno quiere ver jugadores que cree que están bien, que están evolucionando. Y a veces no es necesario perder un partido para hacer cambios”, indicó. “En este caso particular quería ver cómo estaban el Vasco, Mati y Gustavo. Y me pareció que, dado que habíamos tenido semanas bastante complicadas, estaría bueno mirar y generar un poco más de velocidad por afuera también. Pensando en Talleres, quizás Juan (S.M.) te daba mucho volumen de juego por adentro, pero por ahí no te da el ida y vuelta con el 4, que me parecía que era importante con los dos marcadores de punta de ellos. Pero fundamentalmente el hecho de mirarlos y de que la competencia sea más larga”, remarcó. “Que los jugadores tengan una oportunidad de mostrarse. No es lo mismo verlos en un partido que en un entrenamiento. Mi búsqueda siempre esa: tratar de mejorar el equipo. Y en el algún momento se necesita una cosa y en otro momento, otra. Trato de estar no apegado al resultado sino a lo que necesita el equipo”, manifestó.

Por último, volvió a tocar el tema arbitrajes: “Trato de no opinar. Pero sí nos están perjudicando en algunos fallos puntuales. Pero sería muy mediocre de mi parte echarle la culpa al árbitro de los resultados. Siempre trato de ser lo más coherente posible. Ojalá que traten de no beneficiarnos pero no perjudicarnos”, concluyó.