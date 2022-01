Habló Ginés y dijo que su despido fue “injusto”

El exministro de Salud de la Nación Ginés González García rompió el silencio luego de varios meses, tras su salida del gobierno y criticó al presidente Alberto Fernández, por cómo actuó ante el escándalo por el “vacunatorio VIP”.

En declaraciones a la prensa, González García cuestionó su desplazamiento en medio de esa polémica al expresar que “si uno tiene que conducir, tiene que bancar”.

“No me parecía justificable lo que hizo conmigo y se lo dije. Si uno tiene que conducir, tiene que bancar, sino es difícil”, lanzó el sanitarista en alusión a la medida de Fernández.

Y en la misma línea, agregó: “Hubiera querido hablar yo, me enteré por la prensa de que me habían pedido la renuncia”. Y agregó que, a su modo de ver, “No hice nada incorrecto, quizá cometí alguna estupidez”. Y añadió: “No pudo haber sido fortuito. Pienso que fue una emboscada, una cama, es raro, porque no soy ni amigo de (Horacio) Verbitsky, cosa que él dijo, y segundo no se vacunó porque era amigo mío, se vacunó porque tenía 79 años y estaba entre los que se vacunaban en ese momento. Es difícil de explicar, y después fue usado como bandera de combate por la oposición”, concluyó.