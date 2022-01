Qué dijo el ganador del sueldo de Milei, cuándo será el próximo sorteo y cómo anotarse

Federico Hugo Nacarado, de 40 años, fue el gran ganador del primer sorteo que hizo ayer en Mar del Plata Javier Milei, por el que se inscribieron más de un millón de personas. El afortunado, trabajador en el sector de la construcción, vive en el porteño barrio de Belgrano y es padre de dos hijas.

"No esperaba ganarlo", fueron sus primeras sensaciones tras enterarse de la noticia de haber sido favorecido para quedarse con los $ 205.596,94 que corresponden a la dieta del diputado nacional del espacio "La Libertad Avanza". "Es un sorteo de mucha plata, por eso me anoté", aseguró Nacarado, al tiempo que contó que se inscribió "ayer -por el martes- a la noche. Mi mujer lo había hecho hace una semana y anoche volvió a intentar. Hoy me enteré del resultado por la radio".

En diálogo con el diario Clarín. el hombre confesó que utilizará el dinero para "pagar deudas. Estoy separado y ahora en pareja nuevamente. Tengo dos hijos adolescentes. No caigo todavía". A la hora de contar los motivos por los que se inscribió aseguró que fue "por la plata, como todos, es mucha plata", y dijo que "hasta ahora estoy tranquilo, solamente me llamaron algunos familiares".

Por otro lado, y en diálogo con el sitio Infobae, Nacarado confesó que “somos kirchneristas”, pero le puso "fichas" a Milei: “Por lo menos empezó bien, porque prometió algo y cumplió”. Sobre la propuesta del sorteo dijo: “supongo que lo hace por marketing, pero le sirve a él y a nosotros también, así que no me quejo”.

Mes a mes

Cabe destacar que Milei dijo ayer que "voy a hacerlo todos los meses", y desde el espacio confirmaron que el sorteo de la dieta parlamentaria se hará bajo la misma modalidad, siendo transmitido en vivo en cada ocasión.

También precisaron que podrán inscribirse para el concurso aquellas personas físicas, nacidas en argentina y con una edad mayor a 18 años. Para hacerlo deberán registrarse en la página https://mipalabra.javiermilei.com.

El diputado, en una entrevista radial, sostuvo que en esta oportunidad más de un millón de inscriptos esperaban resultar ganadores del premio mayor, y que .pasaron por la página más de 7 millones de personas.

Es preciso recordar que ayer, en plena temporada de verano, Javier Milei, cumplió su polémica promesa de campaña de sortear el dinero que obtenga como legislador. La ceremonia se hizo en Playa Grande, donde se montó un escenario especial. “La casta está muy nerviosa”, dijo cuando se lo consultó por el rechazo en gran parte del arco político de su propuesta.

Previo al sorteo, Milei hizo declaraciones a varios medios desde un hotel marplatense: “Son datos muy elementales (el de los inscriptos) y no tienen un objetivo comercial. Son para poder identificar al ganador y comunicárselo”, se defiende, tras las acusaciones de generar una base de datos propia con la información de los participantes. Y agregó el diputado libertario: “El sorteo es para devolverle a la gente el dinero que el Estado le roba con los impuestos porque nadie paga voluntariamente los impuestos. Se hace al azar para que no sea direccionado, sino sería hacer caridad con el bolsillo ajeno”.

En el acto, Milei insultó al ministro de Economía, Martín Guzmán y se comparó con Robin Hood.