Quién es Ezequiel Matías Muñoz, el refuerzo sorpresa del Pincha

Si algo hay que reconocerle a Estudiantes dentro del actual mercado de pases es la velocidad con la que ha logrado resolver las distintas situaciones para poder tener a disposición cuanto antes a las caras nuevas en el Country de City Bell.

Y es que en menos de dos semanas, el León cerró a Mauro Boselli, Hernán Toledo y Emmanuel Mas, junto con la continuidad de Agustín Rogel, quien tenía un pie afuera del Club.

Sin embargo, en la jornada de ayer la institución albirroja presentó otro nombre más para la última línea de los conducidos por Ricardo Zielinski.

Se trata de Ezequiel Muñoz, pretendido por el Pincha en mercados anteriores, quien llegó libre de Independiente, donde no pudo ni siquiera disputar un partido oficial en el último año, en el que debió dejar atrás una operación de rodilla que lo tuvo a maltraer durante toda su estadía en el Rojo. De hecho, quien fuera campeón con Boca en 2008 y luego con Palermo de la Serie B de Italia, en 2014, apenas jugó siete partidos en el segundo semestre del 2021, todos ellos dentro de la Reserva del equipo de Avellaneda.

El central diestro, de 31 años y 1.85 de altura, acordó su vínculo con el Pincha por lo que será toda la temporada 2022, en la cual buscará retomar su mejor versión para pelearle el puesto a Agustín Rogel y Fabián Noguera, hoy por hoy la dupla central ya establecida en los del Ruso.

fuerte y con buen juego aéreo, a la medida del gusto del dt

Si bien el presente de Muñoz es un incógnita por lo que le ha tocado atravesar en Independiente, el nacido en Pergamino cuenta con dos características que resultan fundamentales para Ricardo Zielinski al momento de elegir sus defensores: la fortaleza y el buen juego aéreo.

Su mejor marca en la red se vio en su primer momento en el Viejo Continente, al que llegó luego de mostrar credenciales en aquel Boca de 2008 que se quedó con el Torneo Apertura tras imponerse en el triangular definitorio ante Tigre y San Lorenzo.

En total en Palermo jugó 142 partidos entre la Serie A y la Serie B, en los que aportó 7 goles, gran parte de ellos desde su cabezazo.

En 2015 pasó a préstamo a Sampdoria, donde apenas jugó cuatro encuentros oficiales hasta el cierre de dicha temporada.

Su siguiente destino, ya como jugador libre del Palermo, sería el Genoa, también de Italia, donde disputó dos de las cuatro temporadas por las que firmó.

Allí, siempre en el marco de la Serie A y la Copa de Italia, disputó 50 encuentros oficiales antes de pasar al Leganés español.

Ya en tierra ibérica desde la temporada 2017/2018, Muñoz jugó 24 partidos, 22 de ellos desde el arranque, aunque no convirtió goles.

En 2019 se dio su regreso a Argentina para jugar en Lanús, equipo con el que mostró un gran rendimiento durante su año en el Granate. Con Luis Zubeldía al frente del plantel, en aquel Lanús que disputaría Copa Sudamericana, Muñoz se transformó en un puntal de la defensa, siendo titular en los 29 partidos disputados.

Tras la confirmación de su levantada, Independiente posó sus ojos en él, al igual que el Pincha, pero el nacido en Pergamino optó por Avellaneda, donde las cosas lejos estuvieron de salir como la pensó.

quince meses, ni un minuto; y un llanto de bronca

A fines de septiembre del 2020, Ezequiel Muñoz firmó contrato con Independiente. Sin embargo, en plena pretemporada con el Diablo, un mes después de su arribo, sufrió una primera lesión que lo alejó de las canchas, aunque sin necesidad quirúrgica.

Pese a esto, al momento de sumar minutos antes del regreso, en un encuentro de Reserva ante Boca, la rodilla se le “fue para adentro” y se terminó por lesionar de manera severa: ligamento cruzado y mucho tiempo afuera.

Hace algunas semanas, el central brindó una entrevista y repasó lo que fue su estadía poco fructífera en el Rojo.

“Se dijo que no debuté por las lesiones y no es así. Es una boludez. Puede ser que no haya jugado por eso, pero debutado no, porque estuve tres meses en perfectas condiciones y el técnico no me dio la oportunidad”, remarcó antes de sincerarse: “Lloré de bronca y me pregunté: ´¿Por qué a mí?´. Pero a veces las cosas tienen que pasar y me dije: ´No tengo que ser mal agradecido. Dios y el fútbol me dieron mucho´. Y me quedan años de carrera”, indicó.