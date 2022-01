Límites a Argentina para viajar a la Unión Europea

Muchos argentinos no podrán desembarcar en Europa. Se les exigirá vacunas y testeo/télam

BRUSELAS

La Unión Europea (UE) sacó ayer a Argentina, Australia y Canadá de su lista de países a cuyos ciudadanos no se deberían aplicar restricciones de viaje para entrar en la UE con motivo de la pandemia de coronavirus.

El cambio tuvo lugar después de la última revisión de las restricciones a los viajes no esenciales, que se actualiza cada dos semanas, informó el Consejo (países de la UE) en un comunicado.

El Consejo indicó en cambio que, a fecha del 17 de enero, los Estados miembros deberían levantar gradualmente las restricciones de viaje en las fronteras exteriores a los residentes de Bahrein, Chile, Colombia, Indonesia, Kuwait, Nueva Zelanda, Perú, Qatar, Ruanda, Arabia Saudí, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay y China, este último en el caso de que la medida sea recíproca. Las restricciones de viaje también deben levantarse gradualmente para las regiones administrativas especiales de China, Hong Kong y Macao.

Esta lista se revisa cada dos semanas para tener en cuenta las circunstancias cambiantes de la pandemia.

Pese a la recomendación de la UE, cada Estado miembro es competente en materia de fronteras y puede decidir si aplica o no estas restricciones.

Cabe recordar que la Argentina había ingresado a la lista de países seguros el 29 de octubre pasado. Sin embargo, el Consejo revisa todas las semanas la situación epidemiológica y la respuesta general al Covid-19, así como la confiabilidad de la información y las fuentes de datos disponibles en cada país.

La medida dispuesta ayer implicará para los países miembros de la UE podrán disponer los cambios que estimen necesarios para las condiciones de ingreso a su territorio de los viajeros procedentes de Argentina. Hasta tanto las autoridades de cada país de la UE den a conocer si adoptan o no restricciones y, en caso de que sí lo hagan, cuáles son en detalle, se recomienda que quienes tienen pasajes o piensan viajar a Europa próximamente, visiten las páginas de las embajadas correspondientes para no llevarse sorpresas desagradables.

“Los viajes no esenciales a la UE desde países o entidades que no figuran en el Anexo I están sujetos a restricciones de viaje temporales. Esto es sin perjuicio de la posibilidad de que los estados miembros levanten la restricción temporal de viajes no esenciales a la UE para viajeros con todas las vacunas”, agrega el documento del organismo europeo.

MEDIDAS DE ESPAÑA

España, por caso, reaccionó de inmediato en sintonía con la sugerencia de la UE, y la Embajada en Buenos Aires ya anunció que la Argentina dejó de estar incluida en “la lista de países seguros”, por lo que se modifican los requisitos de ingreso a ese país.

Desde ahora, los argentinos que quieran ingresar a España deben cumplir uno de los siguientes requisitos: certificado de vacunación con al menos una de los fármacos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) o la Organización Mundial de la Salud (OMS); una prueba de hisopado negativo de Covid-19 o un certificado de recuperación de la enfermedad con un mínimo de once días de diferencia desde haberlo contraído.

De las vacunas aplicadas en Argentina, la EMA autorizó hasta el momento solo las de BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen y Novavax. Las autoridades sanitarias europeas no reconocen por el momento la vacunación con la rusa Sputnik V.

Por su parte, la OMS aprobó para uso de emergencia las de Sinopharm y Sinovac.

SITUACIÓN DIFÍCIL

Argentina atraviesa una situación sanitaria complicada en el marco de la tercera ola de la pandemia por Covid-19 como consecuencia del impacto de las variantes Delta y Ómicron. A fines de diciembre, empezó un brote de contagios que el viernes pasado tuvo su récord en número de nuevos casos positivos desde comienzo de la pandemia: 139.853.

