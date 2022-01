En un escruche, desvalijan una vivienda en Tolosa

Al menos dos sujetos perpetraron entre el sábado por la noche y el domingo por la madrugada un escruche en la casa de la pareja de una persona ligada a Gimnasia y Esgrima La Plata. El hecho, según pudo averiguar este diario, tuvo lugar en 115, entre 525 y 526.

Fuentes policiales indicaron que los malvivientes aprovecharon que la damnificada abandonó su propiedad con el objetivo de disfrutar de una salida nocturna, para colarse en el domicilio y registrar cada rincón a sus anchas. Se sospecha que al menos dos sujetos se presentaron en la puerta del domicilio y, tras comprobar que no había nadie en la casa, forzaron la puerta con una barreta y accedieron.

Las marcas en la puerta principal daban cuenta de que habían utilizado dicho método para vulnerar la cerradura y abrirse paso. Hasta el momento, es una de las pocas certezas que se tiene sobre cómo operaron estos sujetos.

En tanto, el horario en el que ingresaron a la propiedad, la cantidad de ladrones que participaron del golpe y el medio que utilizaron para arribar al lugar, es decir a pie o motorizados, aún son motivo de investigación. Pese a ello, la policía casi da por descontado que actuaron al menos dos sujetos y que se retiraron del lugar en un vehículo.

Así se desprende del botín que se llevaron los ladrones. Un televisor de 50”, un televisor de 42”, una computadora de escritorio, una notebook, U$S 1.200 y entre 10 y 12 camisetas originales de Gimnasia y firmadas por un ex jugador mens sana y pareja de la víctima, fueron los objetos de valor que se llevó la banda. Para la policía está claro que un sólo individuo no pudo haber cargado todo sólo. Mucho menos llevárselo al hombro.

Es por ello que, ayer por la tarde, los investigadores continuaban intentando recolectar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de poder identificar los vehículos que a esa hora rondaron por la zona.

El robo fue descubierto recién el domingo por la tarde, cuando la mujer regresó a su casa. Tras advertir que la puerta estaba abierta llamó a la policía para ingresar acompañada ya que temía que pudiera haber alguien en su propiedad, informaron las fuentes.

UN BARRIO INSEGURO

Vecinos que dialogaron ayer con este diario coincidieron en que este tipo de situaciones ya “se han naturalizado” en la zona “porque vienen sucediendo desde hace varios años”.

“El tema de las luces es algo por lo que venimos peleando desde hace tiempo. Ni el Municipio ni la delegación se han podido hacer cargo de este problema que tenemos y que, quieras o no, juega a favor de los delincuentes”, expresó Juan, un vecino de la cuadra.

Por su parte, una vecina destacó que ya es “común” enterarse de dramas como éste. “Dejaron de ser novedad los robos. A ese punto hemos llegado. Lo primero que preguntás es: ‘¿mataron a alguien?Si es ‘Si’ te genera preocupación. Si es ‘No’ agradecés”, dijo la mujer, indignada.

Se llevaron entre 10 y 12 camisetas de Gimnasia, firmadas por un ex jugador del club