Erica Rivas, más picante que nunca por "Casados con hijos": "Me echaron porque soy un grano en el ort..."

La salida de Erica Rivas del elenco de "Casados con Hijos" para la versión teatral de la comedia que triunfo en Telefé, todavía sigue dando tela para cortar. Y es que la actriz que supo interpretar a María Elena Fuseneco volvió a referirse al tema durante un reportaje que le realizaron para un portal de noticias. Fiel a su estilo, disparó con todo, sobre todo contra Guillermo Francella, director y protagonista de la obra con el personaje de Pepe Argento, quien, según dijo, la llamó "feminazi".

Rivas aseguró que la decisión de apartarla de la obra le dolió. "Re quería hacerlo. Casi soy la única que estuve siempre feliz con mi personaje y orgullosa también", afirmó. Incluso dijo: "Yo quería hacer una película por año, 'Los Argento se van de vacaciones' o algo así, pero me dijeron que no".

Luego pegó con todo al señalar que "ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista".

También lamentó algunas circunstancias que se dieron con su salida. "Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo", acusó respecto de la información que trascendió en varios medios.

"Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huev... porque soy un grano en el ort...", comentó.

Acerca de si existe posibilidades de volver a representar el papel de María Elena Fuseneco, tiró: "Quizás en algún momento lo haga, pero ahora me duele mucho. Lo que sí podemos decir es que yo traté un montón. Me encantaría decir que no me importa pero me duele mucho".