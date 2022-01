Las empresas de gas piden aumentos del 35 por ciento para residenciales

Las empresas transportadoras y distribuidoras de gas que operan en el país presentaron ayer sus propuestas de adecuación transitoria de la tarifa del servicio, con un impacto variable en el valor final de las facturas, según la región geográfica y la categoría de usuario. En este sentido, y de acuerdo a las peticiones, el aumento en el área residencial rondaría el 35 por ciento.

Es importante destacar que, a la fecha, y según explicaron las empresas, el atraso tarifario es del 200,2 por ciento, que incluye la inflación no reconocida en el ajuste tarifario desde febrero 2019 hasta la estimada de febrero 2022, se considera lo no reconocido en octubre 2018 y se descuenta lo contemplado en los cuadros tarifarios de transición, que se aplican desde junio de 2021.

Las presentaciones se realizaron de manera remota en el marco de la audiencia pública 102 convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), y serán motivo de análisis del organismo y de la Secretaría de Energía, a los efectos de resolver los aumentos definitivos.

Diferentes posturas

Las distintas posturas involucradas tienen amplias diferencias. El Gobierno había anunciado a fines de diciembre que los aumentos de las tarifas rondarían entre el 17 por ciento y el 20 por ciento.

Las empresas, solicitaron un incremento entre el 75 por ciento y el 120 por ciento que correspondería no solamente a los aumentos de este año sino una compensación por el congelamiento de dos años en las tarifas.

Pero las entidades de consumidores piden directamente cortar de cuajo la posibilidad de aumentos: “No es el momento oportuno para establecer ningún aumento. Pedimos que los aumentos no sean ahora e incluso pedimos que las audiencias no se realicen hoy porque mucha gente no puede participar. Habías dicho que fueran en marzo, pero el pedido no fue escuchado”, expresó el exdiputado Héctor Polino.

Impactos

El aumento de las tarifas supone dos consecuencias en la economía: en primer lugar, supondría un impacto directo a la inflación (una inflación que superó el 50 por ciento durante el 2021 y que según economistas, volverá a rondar la misma cifra en el 2022).

Por otro lado, un aumento de las tarifas luego de un congelamiento tan prolongado por la pandemia de coronavirus, implicaría al estado un recorte en subsidios y ayudaría a equilibrar las cuentas.

El ajuste para arriba en la primera parte del año no es casual: concentrar los aumentos más fuertes en la primera parte del año supone una inflación alta en los primeros meses, pero con la expectativa de que se vaya diluyendo en el segundo semestre.

La audiencia

La audiencia se desarrolló con normalidad. Se inscribieron 108 oradores y oradoras que darán su postura de manera virtual.

Para recordar, una particularidad de las audiencias públicas es que las opiniones de los ciudadanos tendrán carácter consultivo no vinculante, por lo que finalmente, la autoridad convocante -en este caso, el Poder Ejecutivo- dará los fundamentos de su decisión y explicará de qué manera se han tomado en consideración las opiniones de los ciudadanos.

Las empresas alcanzadas en esta instancia son las distribuidoras Metrogas, Naturgy Ban. Litoral Gas, Gas Cuyana, Gasnor, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana -la distribuidora de nuestra región-, Gas del Centro, GasNea y Redengas, en tanto en la faz de transporte están TGS (Tranportadora de Gas del Sur y TGN (Transportadora de Gas del Norte).

Posteriormente, el lunes 31 de enero, se prevé debatir los precios mayoristas del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Las propuestas

Las distribuidoras y transportistas de gas presentaron a principios de mes las propuestas de aumentos tarifarios al ENARGAS. La mayoría solicitó que el incremento sea por encima del 75 por ciento. En el caso de las transportistas del gas, TGN y TGS afirmaron que el aumento deberá ser acorde a la inflación: el último incremento fue del 26 por ciento en 2019 y desde entonces, la inflación y el tipo de cambio registraron una variación superior al 100 por ciento.

Por lo tanto, TGN pidió un incremento de 87,4 por ciento para aplicar a partir de marzo próximo, mientras que TGS solicitó una suba de 80 por ciento desde marzo y otra de 25 por ciento a partir de septiembre.

Por último, Metrogas solicitó un incremento del 76,23 por ciento teniendo en cuenta el atraso tarifario, la evolución de la inflación, el tipo de cambio y las pérdidas por el atraso tarifario. Naturgy, por su parte, estimó incremento del 82,9 por ciento mientras que Camuzzi presentó una propuesta con incremento superior al 100 por ciento. Las empresas coinciden en la necesidad de compensar las pérdidas que obtuvieron en dos años de tarifas congeladas.