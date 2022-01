Gimnasia, Banco y el Pincha conocen a sus rivales de la Liga

La Federación de Vóley Argentino dio a conocer el nuevo calendario para el torneo femenino más importante del país, temporada 2022, que se pondrá en marcha el próximo 28 del corriente mes.

Tomarán parte de la competencia 15 clubes, entre ellos, tres representantes platenses: Gimnasia, Estudiantes y Banco Provincia.

De acuerdo al sorteo efectuado ayer, las Lobas debutarán nada menos que ante Boca, el viernes 28/1, a partir de las 19, en Villa Dora, Santa Fe, sede de la jornada inaugural.

Estudiantes, por su parte, tendrá su bautismo de fuego frente a Vélez, el sábado 29/1, a partir de las 21, en Náutico Avellaneda, de Rosario. Mientras que las Guapas abrirán el torneo el viernes 28/1 a las 21, ante Ferro, en el microestadio de Ferro, en Caballito.

En clásico entre Gimnasia y Estudiantes tendrá lugar en la tercera fecha (sede San Lorenzo de Almagro), el sábado 19 de febrero a partir de las 19.

La fase regular se extenderá hasta el 20 de marzo y enfrentará a todos contra todos en formato de cuadrangulares por weekend.

Los clasificados del 1° al 8° puesto avanzarán a los cuartos de final de la Ronda Campeonato: el mejor ubicado será local tanto en la ida como en la vuelta y, si llegara a haber un empate, jugarán un Golden Set para definir al ganador.

A continuación, cómo será la primera fecha de los tres equipos:

GIMNASIA

Fecha 1 (Sede: Villa Dora, Santa Fe).

28/1 (19) Gimnasia vs. Boca. 29/1 (19) Gimnasia vs. CEF Nº 5 (La Rioja). 30/1 (21) Villa Dora vs. Gimnasia.

EStUDIANTES

Fecha 1 (Sede: Náutico Avellaneda de Rosario).

29/1 (21) Estudiantes vs. Vélez. 30/1 (21) Náutico Avellaneda vs. Estudiantes.

BANCO PROVINCIA

Fecha 1 (Sede: Ferro).

28/1 (21) Ferro vs. Banco Provincia. 29/1 (19) Banco Provincia vs. San Lorenzo. 30/1 (19) Banco Provincia vs. San José (Entre Ríos).