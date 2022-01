Pesadilla en El Mondongo: un asalto violento, pesos, dólares y miedo

En apenas 25 minutos pasaron varias cosas en la casa de Beatriz, en el barrio El Mondongo. La última de ellas fue una situación que se vive con demasiada frecuencia en La Plata: la inseguridad. Los asaltos, escruches, arrebatos, entraderas y otras modalidades de robo se ciernen sobre la Ciudad como los oscuros nubarrones que desde hace una semana azotan con lluvia las calles.

La metáfora no es exagerada. Basta repasar lo ocurrido la última semana para advertir que todos los barrios están comprometidos. Desde el lunes hasta ayer, hubo hechos delictivos en toda la Zona Norte, en Los Hornos, en Villa Elvira, en Altos de San Lorenzo, en Barrio Aeropuerto, en la totalidad del casco urbano, entre otros.

Las razones son muchas, pero no serán expuestas aquí. Después del asalto que sufrió en su propio hogar, Beatriz apuntó al respecto que “acá no funciona la ley y tampoco hay leyes que avalen a la víctima. Los chorros entran y salen por la misma puerta, la Policía y los fiscales trabajan y después la Justicia los deja libres”.

“MIRÁ QUE SOY BUENO”

El jueves a las 20.40 horas, en un inmueble situado en 72 entre 7 y 8, la mujer despedía a un conocido con quien trabaja en un club de básquet platense. “Los dos somos dirigentes y él había venido a traerme una plata para organizar varios pagos que adeudábamos. Nunca tengo el dinero acá, jamás lo traigo a mi casa. Fue esa sola vez”, señaló.

El motivo de esa excepción es más bien simple: “Como aumentaba el dólar sin parar, nos queríamos sacar de encima los pesos que teníamos para pagar las deudas”, explicó la protagonista. Cerca de las 21 se fue el hijo de Beatriz, no muy lejos. Cruzó la avenida hasta la rambla y se puso a correr. Ella, por su parte, se quedó porque dio positivo de Covid hace unos días.

Cansada y sin mucho para hacer, se recostó en la cama y encendió el televisor. En la pantalla relataban el caso del asalto en el country “San Eliseo”, en Presidente Perón, donde un grupo comando atacó a una familia y le arrancó seis uñas a la esposa de un empresario.

Nunca escuchó lo que pasaba a metros de ella, en el exterior de la edificación, donde tres ladrones buscaban la forma de acceder al interior. Lo consiguieron luego de patear una ventana de paño fijo, que cayó sobre una cisterna.

Después sacaron la ventana de la cocina e ingresaron al interior del inmueble. “Yo miraba tele, en ropa interior porque hacía mucho calor, y cuando se abrió la puerta creí que era mi sobrino y le pedí que esperara”, contó la mujer. Lo que vio era otra cosa totalmente distinta.

Dos de los intrusos se abalanzaron sobre ella, que ofreció resistencia a pesar de la sorpresa. Beatriz gritó. Mucho. Pero nada pudo detener la arremetida de los delincuentes, que la sometieron cuando el arma de uno de ellos se disparó y una esquirla le dio en la mano a la damnificada. Actuaron “muy agresivos y yo no paraba de gritar, estaba muy nerviosa. Me tiraron al piso, me taparon la cabeza con una sábana. Les pedí que me dejaran porque tenía Covid y no podía respirar”, recordó.

Al verla semidesnuda, uno de ellos le dijo “mirá que soy bueno, te estoy tapando porque no te quiero ver”. Otro, en cambio, se dedicó a torturarla psicológicamente. “Me preguntaron quién era ‘el pelado’ (por su compañero dirigente) que había venido, me nombraron por su nombre a mi marido y a mi suegra, me preguntaron por mis hijos”, precisó.

El mismo sujeto, para amedrentarla todavía más, le espetó “sabemos todo, hasta dónde trabajás”.

Según calcula Beatriz, el trío permaneció entre 15 a 20 minutos que, para ella, “fueron como dos horas”, agregó. Durante ese lapso fueron tan minuciosos como brutales. “Me revolvieron toda la casa, tiraron todos los cajones. Hasta las cenizas de mi abuela y de mis padres arrojaron al suelo”, lamentó. Además, añadió, “me golpearon en la boca, tengo los brazos machucados por pelear con ellos”.

Finalmente agarraron los 160 mil pesos que tenía (“se sorprendieron de que estuviera ese monto y enseguida me preguntan por la caja fuerte”, aportó Beatriz), unos 1500 dólares y la alianza de casamiento que llevaba puesta la víctima.

“Yo no creo que haya sido una entrega, porque nadie sabía que estaba esa plata acá y es la primera vez que la traigo a casa. Obviamente, nunca más”, afirmó.

Cuando huyeron, una cámara de la cuadra los filmó. En esa fuga, se cruzaron con el hijo de la mujer, que volvía de hacer ejercicios. Los ladrones usaron guantes negros de látex negros, tapabocas y “tendrían entre 18 y 20 años, de contextura delgada”, detalló.

Por último, indicó que “mientras estaba en el piso, se me venía a la cabeza el robo en el country. Es una sensación horrible, no pude dormir en toda la noche porque los veo todo el tiempo entrar en mi casa”.

“Pensaba si venía mi hijo. Si le llegaban a hacer algo a él, no sé qué hubiera pasado. Me volvía loca y terminaba mal”

Beatriz, Víctima