Le escrucharon la casa y tomó una decisión: “Me voy de la Argentina”

Un jubilado de 65 años, cuya vivienda se encuentra en un sector de La Loma castigado por la inseguridad, sufrió en las últimas horas un escruche que lo llevó a tomar un drástica decisión. Se trata de un nuevo hecho delictivo en el que un adulto mayor se convierte en protagonista involuntario. Como viene dando cuenta este diario desde hace varias jornadas, los jubilados se convirtieron en blancos predilectos para los ladrones. Son al menos 9 los casos en lo que va del año, lo que da un promedio de un asalto cada dos días. Algunos, cometidos con extrema violencia.

ESCRUCHE E INDIGNACIÓN

Las imágenes registradas el pasado martes por las cámaras de seguridad instaladas en la cuadra de 17 entre 48 y 49, muestran que por apenas quince minutos el hombre no llegó a cruzarse con los malvivientes.

Cerca de las 23 horas, cuando Marcelo Pozzo arribó a su domicilio, no hizo falta que descendiera del auto para notar la intrusión: la puerta de su garaje estaba entreabierta. Todo apuntaba a que había recibido una desagradable visita y por ello optó por llamar al servicio de seguridad que tiene contratado.

Fue una ardua tarea para los operarios de la compañía abrir la puerta de la cochera, ya que se encontraba trabajada por uno de los tantos objetos que estaban tirados en el piso.

Al ver ese caos, Pozzo comenzó de a poco a imaginarse cómo estaría el resto de la vivienda. Minutos después, cuando lograron destrabar una de las hojas, el propietario de la vivienda confirmó sus sospechas.

Muebles corridos, cajones dados vuelta, y objetos regados por todos los rincones le daban forma a una escena que solo inspiraba desolación y bronca. Inmediatamente, el hombre se dirigió a los lugares en los que guardaba los objetos de más valor de la casa. Siempre en base a fuentes policiales, fue así que detectó el faltante de dos notebooks y de alhajas de oro pertenecientes a su mujer.

Ayer, en un breve diálogo que mantuvo con este diario, el damnificado expuso que no tenía la intención de hablar mucho. No quería “darle promoción” a un hecho que consideró que es “una gota más en un océano interminable de inseguridad”. La víctima expuso sin tapujos que esta situación colmó su paciencia y que tiene decidido abandonar el país “para siempre”.

“Yo no soy argentino. Aposté a vivir acá, pero me fue muy mal. Ya lo tengo decidido. Estamos muy mal en todos los aspectos y siento que esto no va a cambiar nunca”, manifestó.

Y, para reafirmar su postura, afirmó, mientras cerraba la puerta de su vivienda con un gesto de indignación: “Me voy del país, la decisión está tomada”.

Como se indicó, se trata del noveno robo en lo que va del año que tiene como protagonista a un jubilado. Algunos de estos episodios se caracterizaron por la violencia empleada por los ladrones y otros, como le sucedió a la víctima de esta nota, significaron sólo pérdidas materiales y otras, psicológicas, más difíciles de reponer.

“Te corto el dedo” fue la amenaza que recibió un jubilado de 75 años durante una entradera que tuvo lugar el pasado martes en 16 entre 73 y 74 y que fue perpetrada por tres ladrones. Su esposa evitó la mutilación dándoles $80 mil y 1.500 dólares.

A este reciente caso se suman otros siete más. El de la jubilada que estaba tomando un descanso en el patio de su casa, en 44, entre 30 y 31, cuando fue sorprendida por dos sujetos que habían estado escondidos en su quincho esperando que quedara sola. También el del jubilado de Barrio Monasterio que cayó en la trampa del “cuento del tío” y perdió todos sus ahorros.

A estos episodios se suma el asalto que sufrió una familia hace dos semanas un hombre en su casa de 9, entre 70 y 71. El hombre, que había invitado a su familia, fue despertado por ladrones que ingresaron por una ventana. Desvalijaron la casa y se llevaron el botín en el auto de la familia.

En tanto, en City Bell, el pasado sábado, una jubilada fue sorprendida por un delincuente cuando desarmaba el arbolito. El sospechoso fue detenido horas después en 522 y 121 con parte del botín. Horas después una mujer de 96 años se convirtió por tercera vez en el año en víctima de un atraco. Tres ladrones se llevaron lo último que le quedaba: unas joyas que tenía desde su juventud.

Ese mismo día, en 62, entre 12 y 13, una mujer de 86 corrió la misma suerte. Fue despertada por maleantes que se llevaron sus ahorros y una notebook. En tanto, en Gorina, una pareja de jubilados que se disponía a disfrutar de una cena familiar fue sorprendida en su casa de veraneo por ladrones que luego sometieron a su hijo, nuera y nietos.