Plagas al acecho: el verano también viene con molestias y peligros

De la larga secuencia del calor extremo al ambiente pegajoso, la Región empieza a encontrar marcas que van más allá del fastidio o pueden colaborar con ese estado de incomodidad hasta llegar a la preocupación por la salud. Es que la combinación de los factores climáticos está en un punto casi ideal para la multiplicación de mosquitos, arañas, alacranes, hormigas, roedores e incluso murciélagos, una especie que sigue encendiendo la alarma por la posibilidad de transmisión de la rabia.

Del cuadro que anuncian los especialistas ya hay novedades. Vecinos de localidades de la periferia y del casco, ya se chocaron en los últimos con ejemplares de alacranes. Aparecieron los más venenosos y los que no generan riesgos para el ser humano. Las alertas se generaron desde Los Hornos, Villa Elvira y también desde la zona de 3 y 58, en el casco céntrico.

Junto con esos encuentros y los más comunes, con los mosquitos, por ejemplo, se sucedieron en los últimos días los pedidos de fumigación y desmalezamiento. ¿Alcanza con eso? Según las consultas realizadas por este diario, en casos, no. Se requiere, junto con esas tareas de control de plagas, la colaboración individual o familiar, a partir del mantenimiento de las condiciones de higiene y orden en las viviendas, clave para controlar la proliferación de alacranes o roedores, entre otras plagas.

“Con respecto a alacranes es el momento del año donde esperamos la aparición”, indicó la directora de Zoonosis de la Municipalidad de La Plata, Paola Miceli. Según detalló, entre septiembre y abril se define el periodo del año donde el clima cálido y la disposición de alimentos, una dieta basada en insectos y cucarachas en particular, estimula esta aparición y el abandono de la modorra de invierno, un aletargamiento denominado diapausa.

“Tenemos reportes de alacranes desde 1943. Se fue incrementando –la presencia- y variando, pero no es nuevo. Las medidas siempre apuntan a la prevención”, dijo la funcionaria y enfocó las formas de control en “acciones intra y peri domiciliarias” que van desde las barreras físicas, como tapar rejillas y poner mosquiteros a mantener en orden y limpia la casa, el patio y los terrenos libres para evitar comodidad a los insectos.

“Hay que desterrar la idea de la fumigación de alacranes. Lo que se pide es limpieza y control de insectos, en particular cucarachas, su alimento” dijo la veterinaria y recomendó prestar atención a las montañas de escombros, las pilas de leña y los residuos. También, sacudir la ropa y evitar caminar sin calzado.

En la Región hay dos tipos de alacranes. “Los de apariencia oscura, con las pinzas más globosas y cortas, con una punta en la cola, no revisten importancia toxicológicamente hablando. Más importantes son los de color marrón, con pinzas más largas, atravesados por rayitas y en la cola dos terminaciones en punta”, detalló. Se trata del Tityus carrilloi.

En cualquier caso, al encontrar un ejemplar y si hay una picadura, se recomienda recurrir en forma inmediata a un centro de salud. A los menores de 14 años se los puede llevar al Hospital de Niños. A los mayores, a cualquier otro hospital, se indicó desde Zoonosis.

A la vez, pidió Miceli, “si es posible, llevar el ejemplar o sacarle una foto. Eso ayuda mucho al médico”.

La funcionaria indicó que “si una persona los encuentra puede recurrir a la oficina de Zoonosis, en 52 y 120 o llamar por teléfono al 424-4827. Ahí los vamos a asesorar. También pueden sacar una foto. Eso sirve de mucho”.

Zoonosis está abierto todos los días del año: de lunes a viernes, de 8.30 a 16 y sábados, domingos y feriados, de 9 a 13.

ZUMBA, NUBES, ENFERMEDAD

En estos días ya empiezan a verse más seguido los mosquitos y con sus molestos pinchazos reverdece la inquietud por el dengue que transmite el Aedes aegypti, una de las especies que están en la Región. Juan José García, profesor de la UNLP e investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (Cepave), indicó que “estamos en la época, quizás de las mejores para el mosquito, durante el año. Con estas lluvias que se producen, es la situación ideal de calor y humedad”.

El investigador puntualizó sobre el ambiente en el que empieza todo, hasta llegar al punto de la alarma por dengue: “Todos los recipientes en la vía pública, en las gomerías o el cementerio. Ahí, están los huevos de Aedes, vector de dengue. Van a empezar a nacer grandes cantidades –de mosquitos-. Los meses de más presencia de Aedes son febrero y marzo”. El mosquito en cuestión se mueve de día, adentro o en el patio. “Si hay oscuridad, se esconde y sale de nuevo de día”, apuntó el investigador.

En la Región hay tres clases de mosquitos, entre esos, el Aedes aegypti, que transmite dengue

También están los otros: “De noche también tenemos el que zumba, en las habitaciones, que tiene muchos lugares de cría porque además de usar los lugares artificiales como el Aedes, usa las zanjas de la periferia de La Plata”, dijo García o lo definió con nombre y apellido. “Culex pipiens, se llama. Este no es antropófilo, preferentemente es más de aves. Aunque se los puede ver en las mascotas. Nosotros en nuestras casas podemos tener cinco o seis y parecen muchos más porque zumban”.

El tercer mosquito en la zona, es el que posiblemente venga después de las lluvias en todo el periodo de inestabilidad en que entró la Región hace ya una semana y nace en todos los campos y zonas bajas que se inundan, a pocos kilómetros del centro de la Ciudad o incluso en el Bosque: Aedes albifasciatus. “Ese es el llamado mosquito de las inundaciones, que está presente en todo el país, desde Jujuy a Ushuaia y de Mendoza a Punta Lara. Es muy agresivo y anda de día. Es capaz de invadir las ciudades y ataca con ferocidad. Es diurno y agresivo”, insistió García.

EN FECHA

Según el especialista universitario en este tipo de plaga, “desde hace muchos años, cuando llega la fecha aparecen estos (los primeros dos) y el último aparece cuando hay lluvias importantes, como puede ser ahora. Hay tres o cuatro ataques al año y pueden ser traumáticos”, dijo García sobre el Aedes albifasciatus, fácilmente identificable cuando se advierten manotazos en una parada de micros o en un pic nic en horas del mediodía.

“Después de las lluvias del fin de semana, en 15 días aparecerán los machos, que son más grandes y se ven en las paredes. Luego aparecen las hembras”, apuntó García y detalló que “copulan en el aire. Forman nubes con los machos volando y las hembras, al atravesarlas, son fecundadas”.

Las campañas por el dengue tienen uno de sus puntos importantes en el “descacharreo”

García consideró que “quizás no aparezca ninguno, pero se dan las condiciones ideales”. Sobre el control, opinó que “se puede fumigar. He visto en ciudades donde se hace, pero todos los días a cierta hora, pasa una camioneta fumigando. Un día no tiene sentido”.

Por su parte, la directora de Zoonosis, indicó que “esta es la época de mosquitos. No solo de Aedes. Las campañas por el dengue empiezan en invierno con el descacharreo. Al día de hoy, esperamos no tener dengue en el municipio. Ahora, después de la lluvia hay que reforzar porque vamos a tener cúmulo de agua con desarrollo de mosquito”.

LOS ROEDORES

Otra plaga conocida, la de los roedores, requiere de atención y medidas de prevención para evitar enfermedades como hantavirus, en particular en el ámbito rural por pare de los ratones colilargos o leptospirosis.

“Como cualquier otra necesita casa, agua y comida. No se soluciona tirando veneno, cebo o matar. El manejo de residuos es fundamental. La separación de residuos reduce mucho la aparición”, dijo la Directora y recomendó “sacar los residuos en días y horarios que recomienda el recolector. Eso hace que no se perpetúe en la vía pública y no vayan a comer”.

A la vez, insistió en el mantenimiento del espacio privado. “Por ejemplo, los terrenos con pastizales donde proliferan roedores” y a la vez ofrecen un ámbito en el que otras personas tiran residuos.

“Nosotros abordamos el control en la vía pública, pero nos encontramos con basurales perpetuados, que se levantan a la noche y a la mañana se vuelven a generar. Se necesita la colaboración y el trabajo en equipo”, sostuvo la funcionaria.