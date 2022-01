Récord de exportaciones de vinos argentinos

Las exportaciones argentinas de vinos fraccionados alcanzaron en 2021 un récord histórico por valor de 817 millones de dólares, informó Cancillería.

La mayor marca anterior fue de 786 millones de dólares en ventas externas de vinos alcanzada en 2012.

Los principales destinos de exportación fueron Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá y Países Bajos, según el informe de la diplomacia, basado en un estudio del Laboratorio Estadístico del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

En la comparación de este año con las ventas externas de 2020, se registraron también aumentos en los despachos a los mercados de México, China, Francia, Suiza y Paraguay.

“Argentina consiguió mejoras importantes en las exportaciones de vinos en botella, creciendo en volumen y precio”, se dijo. Entre los principales varietales exportados se mencionaron los Malbec, Cabernet Sauvignon y Chardonnay.

20 por ciento más

Las ventas argentinas al exterior alcanzaron los U$$S 77.934 millones en 2021 convirtiéndose en las más altas desde 2012 y un 20% superiores a las realizadas en 2019, a la vez que registraron el mayor valor histórico para diciembre, con exportaciones por U$S 6.587 millones, según datos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional que depende de la Cancillería.

De acuerdo con el Informe de Comercio Exterior Enero 2022 de la Agencia, en diciembre se importó un total de U$S 6.216 millones y el superávit comercial alcanzó los U$S 371 millones, por lo que acumuló un superávit total para 2021 de U$S 14.700 millones.

Los destinos principales fueron Brasil, China, Estados Unidos, India y Chile.