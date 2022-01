Kulfas, muy duro contra voces K que cuestionan un acuerdo con el FMI: "Es una irresponsabilidad"

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, fue muy duro contra los propios integrantes del oficialismo que salieron a poner en duda los beneficios de un acuerdo con el FMI. "Es un acto de irresponsabilidad", afirmó.

En declaraciones a la prensa, Kulfas consideró que el país "está en condiciones de llegar a un acuerdo" con el organismo, lo cual permitiría "seguir creciendo”.



“Me parece que estamos en condiciones de llegar a un acuerdo que nos permita sostener la reactivación”, afirmó Kulfas esta mañana.

En ese marco, el ministro cuestionó la postura de no acordar con el organismo que ayer hicieron pública desde el kirchnerismo. “La hipótesis de que el acuerdo con el Fondo sería mucho peor, me parece de mínima un acto de voluntarismo o, en todo caso, es un acto de irresponsabilidad”, sostuvo.

Al respecto, advirtió que “está claro lo que significan los problemas y las dificultades de no tener un acuerdo con el FMI”, y manifestó estar “convencido de que es mucho mejor para la Argentina hacer un acuerdo que nos permita seguir creciendo a, como escucho por ahí, no hacer ningún acuerdo”.



Kulfas precisó que la Argentina no posee una “situación macroeconómicamente holgada” y la misma, de no mediar un acuerdo, se puede “claramente agudizar”, además de “poner en peligro un montón de recursos de financiación internacional y restringirse el crédito comercial”.

“Hay gente que realmente piensa de manera sincera lo que dice y por ahí no está teniendo en cuenta un montón de factores que, sin duda, dificultarían esa recuperación”, recalcó el ministro de Desarrollo Productivo.