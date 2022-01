Un colegio se moviliza por el director despedido

Pleno enero y a un mes del regreso a clases. Sin embargo, en una escuela de La Plata hay un revuelo tremendo que se extendió y tomó repercusión en las últimas horas. ¿Qué sucedió? Los padres de los alumnos del colegio secundario “Hijas de la Cruz” están que trinan porque se enteraron que desplazaron del cargo al director del nivel Secundario.

Según confirmaron los padres, echaron a Javier Valmaceda de su cargo en el establecimiento situado en 15 y 51, que forma parte del complejo educativo con la primaria “Sagrada Familia”. El desplazamiento tomó por sorpresa a los padres y al resto de la comunidad educativa que inmediatamente hicieron saber el descontento con la decisión, al punto de redactar una carta dirigida a la inspectora general de la región, Mariel Barros.

Los padres detallaron, además, que “Valmaceda formó hace 2 años una agrupación de Padres Solidarios –que lleva aun el nombre de la escuela– y que se nutre permanentemente de la ayuda de padres de la escuela y varios que son por fuera del Colegio, que ayuda permanentemente mediante donaciones a un barrio (de 162 y 63 de La Plata)”.

En la extensa carta también cuestionan la actitud de las autoridades, a “quienes les resulta molesto y poco conveniente tratar de empatizar con la juventud con características propias y actuales de un período que asume como diferente y disruptivo”, se señaló.

“En enero de este año –después de que Valmaceda dejó su programación de trabajo para este 2022– decidieron apartarlo sin causa, sin justificativo, sin absolutamente nada. Dejarlo ir por la puerta de atrás, callado, como si hubiera hecho algo contra alguien. Una actitud poco clara y que provoca un gran pesar y malestar en los padres del Secundario, porque su trabajo es de indudable valor y fue siempre dotado de gran generosidad y empatía con el otro”, finaliza la nota de pedido de reincorporación inmediata del directivo.

POR REDES SOCIALES

Tal fue el revuelo del despido del director que los padres, con ayuda de los hijos, empezaron a difundir una imagen denunciando públicamente el caso para hacerlo viral.

“Una persona que si pasaste por nuestro colegio no te olvidás más. Fomentando valores, escuchando, apoyando y estando a disposición de familias y alumnos. Siempre queriendo ayudar al prójimo, entusiasta del aprendizaje, atento, alegre, sencillo y humilde. Así es Javier Valmaceda”, describieron en un flyer que divulgaron por las redes sociales -con Facebook y Twitter- y a través de WhatsApp.

QUÉ DIJO EL DIRECTOR ECHADO

En contacto con EL DIA, Javier Valmaceda se expresó y brindó su versión tras ser despedido de la escuela. “Me había ido de vacaciones, bien, y cuando retorné a mi casa encontré el telegrama de despido debajo de la puerta”, contó.

El docente llevaba 9 años en el colegio Hijas de la Cruz Sagrada Familia, y hace 5 que se desempeñaba como director. Previamente a su ascenso, era docente de la materia de Filosofía y Ciencias de l a Educación.

“El telegrama no tenía ninguna causa que motivara el despido. Cuando me acerqué al colegio ya tenían todo los papeles armados, la indemnización”, contó. “Cuando hablé con los padres, me explotó el teléfono con llamados, hasta de los alumnos. Esto dentro del dolor y la situación de tristeza, me llena de amor y alegría”, culminó el docente que ahora quedó desempleado.