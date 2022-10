Atalanta se trepó a lo más alto en la Serie A

Atalanta, en silencio y sin hacer ruido, se convirtió ayer en el nuevo líder de la Serie A de Italia, al derrotar como local a Sassuolo, por 2 a 1, en un partido correspondiente a la décima fecha.

En Bergamo, el local consiguió los tres puntos gracias a los tantos del croata Mario Pasalic y el nigeriano Ademola Lookman, mientras que el griego Georgios Kyriakopoulo marcó para la visita.

Más temprano, Juventus le ganó el clásico a Torino 1 a 0 de visitante, y avanzó al séptimo puesto, clasificatorio para la UEFA Conference League, el torneo continental de clubes de menor rango.

El serbio Dusan Vlahovic definió el partido a los 74 minutos, antes de ser reemplazado al cumplirse el tiempo reglamentario por Leandro Paredes.

Juventus no contó con Ángel Di María por un desgarro y mantuvo en el banco de suplentes al juvenil Matías Soulé.

La “Vecchia Signora” se recuperó de la derrota en el clásico ante Milan en la fecha anterior y de la caída entre semana ante Maccabi Haifa en Israel, por la Liga de Campeones.

Con 16 unidades, subió un puesto en la Serie A, aunque debe esperar que Inter (15) reciba hoy a Salernitana.

La 10 décima fecha del fútbol italiano continuará de la siguiente manera:

Hoy: Inter vs. Salernitana (7.30, ESPN y Star+); Lazio vs. Udinese (10.00, ESPN y Star+); Spezia vs. Cremonese (10:00, Star+); Napoli vs. Bologna (13.00, ESPN y Star+) y Hellas Verona vs. Milan (15.45, Star+).

La jornada continuará mañana con Sampdoria vs. Roma (13:30, ESPN y Star+) y Lecce vs. Fiorentina (15.45, Star+).