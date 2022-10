Fotomultas por la senda peatonal levantan quejas en taxis y remises

Una lluvia de quejas de taxistas, remiseros y conductores particulares genera las multas por pisar la senda peatonal, una de las infracciones “más difíciles de evitar”, coinciden quienes hablaron con este diario los choferes de coches de alquiler.

Taxistas piden desde hace un tiempo realizar tareas comunitarias para pagarlas. “De esta clase de multas hay gente que tiene seis o siete, y también hay varias por cruzar en rojo. Multiplicas por los 1.500 taxis que circulan en la Ciudad y te das cuenta que recaudan una fortuna. Muchos hacemos los descargos, pero los jueces no te escuchan”, dijo Raúl Caballero, del Centro de Ayuda al Taxista y Afines (CATA), integrante de la mesa de unidad.

“Te muestran las imágenes estáticas, entonces casi no hay modo de oponer un argumento, porque no se ve el contexto, no hay una secuencia. A veces, se usa ese lugar para que baje o suba un pasajero. O bien tenías luz verde, estás detrás de un micro y cuando vas a cruzar te das cuenta que ya quedó en amarillo y pasa al rojo inmediatamente. Así, quedás a mitad de camino. O bien estás cruzando por un semáforo sin contador y te agarra la luz roja cuando estás en la senda peatonal y no hay modo de volver atrás porque tenés pegado otro vehículo”, describió el dirigente de la entidad de taxistas.

Por su parte, Juan Carlos Berón, dijo que “hay cantidad de multas. Somos un transporte público que podemos levantar pasajeros en la parada como así también en cualquier calle, y a veces hay gente mayor que nos hace seña, frenás el vehículo y mientras sube el pasajero te hacen la multa. No hay taxi que no tenga cantidad de multas, y en la acumulación se hacen impagables. No estamos a favor de infringir las leyes de tránsito, pero hay casos en los que son discutibles. No vamos a avalar pasar con luz roja o girar en U, pero en las ochavas es imposible evitar la infracción”.

Según describen en el sector, hay choferes que tienen 10 infracciones por cruzar con luz roja. y cada una es de 37.000 pesos. aproximadamente, porque son 370.000 pesos, impagables. Pedimos hacer tarea comunitaria, pero no lo contemplan directamente.

Javier Scaramutti, del Sindicato Independiente de Remiseros, indicó que “es casi imposible evitarlas. Todos los remiseros están con una o dos multas por este tema”, y agregó: “además hay un problema de sincronización de los semáforos”.

Alejandro, un vecino que recibió una multa por invadir la senda peatonal en 12 y 45, dijo que la cámara “me toma cuando paro el auto porque por 45 pasó otro vehículo en rojo. Y cuando voy a pasar ya se pone en rojo el semáforo de calle 12. Por otra persona que cruzó en rojo quedé atrapado en la cebra y en infracción. Inexplicable”, dijo el conductor, en diálogo con este diario.

Según informaron fuentes de la Comuna, “el dispositivo detecta la infracción cuando el semáforo está en rojo y el automotor o motovehículo pisa la línea anterior a las paralelas”. Cada infracción por pisar la senda peatonal es de 8.615 pesos, pero si el infractor quiere hacer un pago voluntario paga 4.357,5 pesos. Estos montos varían cuando hay aumentos en los combustibles, ya que se toma como valor de referencia el litro de nafta de mayor octanaje. El litro de Infinia, en YPF, tiene un costo de 181,80 pesos, pero cabe señalar que para este mes y septiembre el valor fijado por unidad es de 172,30 pesos. Es probable que el próximo mes se modifique el valor para aumentarlo.

DÓNDE ESTÁN LAS CÁMARAS

Los dispositivos de control están ubicados en Camino Centenario y 511, avenida 38 y 31, diagonal 73 y 26, avenidas 32 y 25, avenida 7 y 54, Plaza Italia y diagonal 77 (ascendente), Plaza Azcuénaga y 19 (ascendente), avenida 44 y 10, diagonal 79 y 59, diagonal 79 y 57, diagonal 74 y 45, avenida 44 y 15, avenida 31 y 65, avenidas 60 y 137, y 12 y 45. Cabe destacar que las cámaras se suman a la instalación de “totems detectores de velocidad”, los cuales son capaces de informar a cuánto circulan los vehículos, pero no generan multas ya que son solamente preventivo, según explicaron en la Municipalidad.

También indicaron que los artefactos están diseñados para captar una secuencia de video en el momento en que se está realizando una maniobra que se considera como una infracción y automáticamente generan un archivo de video, el cual se transforma luego en un acta que va al juzgado. Luego, el sistema de Faltas se conduce por los carriles conocidos en el proceso de posible sanción a través de sus tribunales.

También se informó que “cada juzgado tiene una oficina especial de atención para taxis y remises. Y se analizan los casos en donde pueden haberse cometido infracciones mínimas en el marco de la práctica de la jornada de trabajo. Por ejemplo al asenso y descenso de pasajeros en ochavas / esquinas, entre otros”.

Cabe indicar que este diario consultó a la Municipalidad sobre la cantidad de multas que se labraron por pisar la senda peatonal. Sin embargo se informó que esos datos los tiene la provincia de Buenos Aires. Puntualmente es la subsecretaría de Transporte a través de la Dirección de Política y Seguridad Vial, donde no respondieron a la consulta realizada por este medio.

