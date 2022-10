Se suspendió el juicio oral por la muerte de Uscamayta

El juicio oral y público en el que se iba a juzgar la responsabilidad de 5 imputados por el fallecimiento de Emilia Uscamayta Curi (28), hecho ocurrido el 1° de enero de 2016 durante una fiesta llevada a cabo en Melchor Romero, fue suspendido por decisión del Tribunal Nº 3 de La Plata.

En principio, la fecha del comienzo del debate fue fijada para el próximo 25 de octubre, sin embargo, los jueces anunciaron la interrupción del proceso durante la pre-audiencia llevada a cabo ayer.

La suspensión obedece a que quedaron pendientes varios elementos de prueba por la defensa. A su vez, no hubo un acuerdo en la agenda de jueces y abogados defensores, que tiene que ver con la imposibilidad de desarrollar simultáneamente más de un juicio. En ese orden, se privilegió la suspensión hasta que se llegue a una fecha en la que puedan estar todas las partes presentes.

El día anterior a la celebración de la audiencia preliminar, familiares, amigos y compañeros de la facultad de Uscamayta Curi se movilizaron a la puerta del edificio del Fuero Penal, en 8 entre 56 y 57, donde reclamaron justicia.

Eugenia, mamá de Emilia, afirmó: “Hay que seguir luchando, no vamos a bajar los brazos. Estos años fueron un martirio y en la pandemia no pudimos hacer nada. Las fuerzas la saco de mis hijos, mi familia, la gente de la facultad que nunca nos abandonaron y nos dan un apoyo total. No tengo palabras para ellos”.

Además, Adrián Rodríguez, el abogado que representa al particular damnificado, recusó a la fiscal designada en la causa, al considerar que no está compenetrada con la postura de la familia de la víctima, solicitud que no solo fue rechazada por la funcionaria del Ministerio Público y por los defensores, sino también por los magistrados.

Además solicitó que el debate se realice en la Municipalidad como un hecho “simbólico”, pedido que también fue vetado.

Esta solicitud tiene que ver con que uno de los imputados es el ex secretario de Seguridad comunal, Daniel Piqué. También serán juzgados en Raúl “el Peque” García; Carlos Bellone; Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure, quienes afrontan cargos por “homicidio simple con dolo eventual”.