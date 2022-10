Solito y desesperado: “Vio al padre y lo quería abrazar”

Según la mamá, su hijo de 2 años quizás no se dio del todo cuenta de lo que vivió. Se puso mal al ver al papá del otro lado de la puerta y no poder subir a la protección de los brazos. Sus padres, contó Karen tuvieron que pasar por el peor momento de sus vidas. El nene fue quien quedó encerrado en la guardería “De paso, paseo”, de 62 entre 5 y 6, el jueves, al parecer, porque las docentes no se dieron cuenta de que dormía entre peluches y como no quedaban otros nenes, cerraron y se fueron. Cuando llegó su papá, se encontró con la puerta bajo llave y luego vio aparecer al nene detrás del vidrio. Karen, su mamá, habló con este diario del dramático episodio que les tocó atravesar y contó que “la desesperación fue terrible”.

Aún conmocionada, dijo que desde “iba a ese maternal desde septiembre y él se mostraba normal y contento, pero nada más”. Sobre el episodio del jueves, tras la hora de cierre de la guardería, a las 18, sostuvo que “cuando el papá llegó como todos los días, estaba cerrado, cosa que jamás había ocurrido. Él miró en el celular y decía 18:03. Ya habíamos avisado que podía llegar sobre la hora. Ellos en el Jardín dicen que llegó 18.10 y es mentira”, afirmó.

Luego, insistió en que “la docente de él me dijo que 17.30 estaba despierto y la otra, que es la que lo entrega, dice que se durmió solito. No sé si se retiró a las 18 en punto o antes”.

También, manifestó que cuando el nene “se acercó al vidrio le decía ‘papá, papá’ y lo quería abrazar. Ahí, empezó a llorar porque no podía salir y miraba alrededor porque no estaba ninguna señorita”.

Más tarde, contó que “la docente -con las llaves- llegó 45 minutos después o quizás tardó más. El nene apareció 18.30 solito, caminando, y después vio la policía”.

A instancias de la denuncia, se abrió una causa judicial en la fiscalía Nº 15 (Cecilia Corfield). “El Jardín tiene que responder como institución educativa”, aclaró Karen, al tiempo que declaró: “A mí me enoja muchísimo la situación porque le pudo haber pasado algo grave. No pueden pasar estas cosas”.

Por último, confirmó que su hijo no va a volver a esa guardería. “Vamos a buscar otro lugar porque a él le encanta ir al Jardín, es extrovertido”, afirmó.

En este marco, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) pidió la “urgente regulación de los Centros de Atención y Desarrollo Infantil (CADI)” y aclaró que “no son jardines maternales”. La secretaria general de Sadop La Plata, Eugenia Voisilaitis, explicó que desde el sindicato “hace mucho tiempo que venimos denunciando esto. “Hay casos en muchas ciudades de la provincia donde se suscitan situaciones no deseadas, como la de ayer, y (el Ministerio de) Educación no puede intervenir porque están habilitados como comercios”, dijo. Ese es el caso de la guardería en cuestión, que está habilitada en la Municipalidad. “Hay docentes, pero no hay supervisión. Hay precarización laboral y ocurren situaciones como estas de ayer, no propicias”, indicó. “Se requiere una regulación para que las habilitaciones y controles sean de otro modo”, opinó.

Por otro lado, Sadop La Plata planteó en sus redes sociales que “los CADI (guarderías) no son jardines maternales”.

Los maternales “están autorizados y regulados por la Dirección General de Cultura y Educación, y para su funcionamiento deben cumplir determinados requisitos y de seguridad edilicia, cantidad de alumnos y también normas que protegen a los docentes que allí trabajan”, se indicó.