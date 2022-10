De vuelta al Conurbano por la cuarta reelección

Con una serie de argumentos un tanto singulares, en el Gobierno buscaron ayer evitar que la salida del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, fuera interpretada como parte de las tensiones internas que sacuden al Frente de Todos y por las que ya dejaron el gabinete más de 15 funcionarios. Cerca del Presidente explicaron que Ferraresi vuelve a Avellaneda porque “no quiere” ir por dos reelecciones más en el municipio, donde gobierna desde 2009. Pero que “sí quiere” competir en 2023 “para no correr el riesgo de que crezca el PRO” y que cree “que el único que está en condiciones de parar eso, en este momento, es él”.

Las fuentes oficiales agregaron que el funcionario saliente “tenía que irse antes del 12 de noviembre”, porque ese día se cumplen dos años desde que dejó el municipio y asumió en el Ministerio. “Si no lo hacía antes del 12 se podía considerar que no tenía un mandato cumplido en Avellaneda y entonces podía ir por dos reelecciones más y él no quería que en Avellaneda pensaran eso”.

De esa manera, en la Casa Rosada referían a la ventana de tiempo que abrió un decreto de María Eugenia Vidal, de 2019, para evitar el tope a las reelecciones indefinidas que se fijó por ley en 2016. Allí se establece que si por dos años y un día los intendentes que ya no pueden ser reelectos se toman licencia en el cargo, vuelven a “foja cero” y recuperan la potestad de ser reelegidos.

Aunque Ferraresi ya había recuperado el derecho de ser reelecto el 28 de diciembre del año pasado, cuando oficialismo y oposición acordaron en la Legislatura bonaerense que el mandato de los intendentes, legisladores y concejales electos en 2017, 2019 y 2021 sea considerado como primer período (aunque lleven décadas en el cargo) y puedan ser reelectos por un tercer período.

Ferraresi, entonces, no necesitaba volver antes del 12 de noviembre para buscar su cuarta reelección. En cambio, si regresaba el 13 de noviembre volvía a “foja cero” y podía ir por una quinta. Pero “él no quería que en Avellaneda pensaran eso”, insistían en su entorno.