Tomás Holder abandonó una entrevista en vivo: "No quiero seguir"

Tomás Holder es, sin dudas, el personaje de la semana. Tras ser el primer eliminado de la casa de Gran Hermano y pese a haber dicho antes de salir que no iría a ningún programa, se recorrió varios canales y programas.

Este jueves por la mañana, Tomás Holder visitó a Georgina Barbarossa en su ciclo por Telefe, donde decidió abandonar el vivo por sentirse incómodo. La situación se tornó extraña y confusa, incluso para la propia conductora que no entendía qué pasaba.

Durante la entrevista, la producción puso al aire a Paula Balbi, su novia y con quién aseguró querer formar una familia y tener hijos. Por cuestiones de conectividad, la comunicación se cortó pero la charla siguió entre la conductora y el invitado.

Georgina Barbarossa indagó sobre la relación que tienen su madre y su novia, quienes se conocen hace poco pero “se llevan bien”. Pero Holder parecía molesto, inquieto y queriendo salir de esa situación.

Por eso, ante una nueva pregunta, contestó: “Digo esto y quizás estaría bueno terminar la charla que estamos teniendo”. Anonadada, la conductora quiso saber “¿Estás incómodo?”, “Si”, respondió él sin margen de dudas.

“Estoy incómodo porque sigo escuchando de la mesa (los panelistas), recién escuché ‘en tres meses se pelean’ y cosas así. Siento que me siguen faltando el respeto entonces, la verdad te digo muchas gracias por invitarme, por el espacio, pero quiero llegar hasta acá. Así que bueno, gracias. ¿Me sacan esto? (la cucaracha)”, relató el ex Gran Hermano.

“Para, no te vayas, un segundito”, intentó retenerlo la conductora pero el invitado seguía en su postura: “No, igual, Georgina, no quiero hablar más, en serio. Quiero retirarme, no me siento cómodo”. Barbarossa aceptó pero insistió en que esperara unos segundos para evitar la desprolijidad y envió a un corte.

Al regresar, la actitud de Tomás Holder había cambiado. La charla se volvió relajada, lejos de los malos entendidos y de los momentos incómodos pero se evitó hablar del suceso en el bloque anterior.