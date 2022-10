“Esto era Kosovo”: aterradora entradera en Parque Castelli

Para un hombre de 69 años y su esposa, de 67, la noche del viernes iba a resultar inolvidable porque fueron testigos en el estadio de Estudiantes del partido de despedida de Gastón “La Gata” Fernández.

Pero quiso el destino que cuando memoricen ese emotivo evento, de inmediato vaya a surgir en sus mentes otra vivencia, que contrastó absolutamente con la fiesta de la que disfrutó la familia albirroja.

Es que Aníbal Belvedere (69) y Angélica Sánchez (67) estaban en el garaje de su vivienda, en 26 entre 68 y 69, cuando ambos fueron abordados por dos delincuentes encapuchados y que portaban sendas armas de fuego.

“METETE ADENTRO O TE MATO”

Ayer a la tarde, todavía conmocionados y doloridos por los feroces golpes que les propinaron los asaltantes, Belvedere y Sánchez relataron en detalle cómo padecieron el violento atraco en su casa.

Inicialmente, citaron que los intrusos les apuntaron en la cabeza y con amenazas de muerte los obligaron a ingresar a ese domicilio con ellos. Eran las 22.30 del viernes.

Para no dejar dudas sobre hasta dónde estaban dispuestos a lograr su propósito, uno de los ladrones, dirigiéndose al jubilado, le disparó una frase que seguramente lo colmó de terror: “Metete adentro o te mato” , reveló el propio Belvedere durante la nota que concedió a EL DIA junto a su mujer.

Esta última, a su lado, contó: “A mi marido lo trajeron a la cocina, le dieron culatazos en la cabeza y cuando cayó al piso le pegaron además patadas por todo el cuerpo”.

“Por uno de los golpes en la cabeza le abrieron un corte por el que sangró bastante. Recién cuando se fueron los delincuentes se lo pudo llevar primero al hospital San Juan de Dios, aunque fue en el hospital Rossi donde finalmente lo atendieron y le dieron 3 puntos de sutura”, reflejó Sánchez.

Ambos delincuentes no sólo se ensañaron brutalmente con su esposo; también lo hicieron con ella.

Precisó que “a mí me dieron un culatazo en la cabeza, me pegaron una trompada en las costillas, que me dejó muy dolorida, y hasta me dieron algunos cachetazos en la cara”. Todo “en nuestro dormitorio, donde también me tiraron al piso”.

El matrimonio aclaró que esas muestras de violencia de los hampones la ejercieron “sin que nosotros nos hayamos resistido en ningún momento”.

“¿DÓNDE HAY MÁS PLATA?”

La pareja damnificada luego mencionó que sus indeseables visitantes evidenciaron que sólo les importaba llevarse de la vivienda dinero y joyas: “Ni siquiera quisieron llevarse nuestra camioneta y el auto, como tampoco los celulares”, señaló Sánchez en tal sentido.

Su marido intervino para exponer que “se quedaron acá 45 minutos, que dedicaron a golpearnos y a revisar por todos lados en busca de lo que querían robar. Por eso, uno de los ladrones preguntó ‘¿dónde hay más plata?’ cuando ya tenían parte del dinero en su poder”.

Reveló que en total robaron entre 200.000 y 250.000 pesos, dos alianzas y cuatro cadenitas de oro, relojes, bijouterie de menos valor y algunas llaves.

Al mismo tiempo, citó que “revisaron todos los ambientes. Hasta en la claraboya del baño, los taparrollos, corrieron de lugar el placard y lo mismo la heladera, por si había dinero escondido”.

“Cuando huyeron, en la casa parecía que se había dado una batalla campal”, dijo Belvedere, a lo cual su mujer completó: “Esto era Kosovo”. Por último, indicaron que “nunca nos robaron en 30 años”.