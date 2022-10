VIDEO. Último adiós a César Mascetti en San Pedro: el emotivo texto que escribió antes de morir

En el Cementerio Municipal de la ciudad de San Pedro,se llevó a cabo esta mañana el último adiós al periodista César Mascetti, fallecido ayer a la edad de 80 años. Durante la ceremonia, se escucharon sentidas palabras y posteriormente un canto con guitarra de Sandra Mihanovich, la hija de Mónica Cahen D´Anvers, pareja del recordado conductor del noticiero Telenoche.

"Gracias por todo esto. Son todos parte de la vida de él como de la mía. Gracias por estar" expresó Mónica "Cahen" D´Anvers en medio de un contexto de profundo dolor y congoja.

En tanto que Mihanovich, dijo: "Quiero agradecer a ustedes que no nos hayan invadido, el respeto y el cariño. El Tata -como le decía en la familia a Mascetti- se merecía tantas palabras de amor y cariño.

"Gracias por tanto. Es extraordinario. Ayer lo tenía en casa de puño y letra. Me lo imprimieron y lo leí muchas veces ayer para tratar de no llorar hoy, pero vale llorar", dijo respecto del discurso que expresó en el último adiós y que son palabras que el propio Mascetti escribió anticipando su fallecimiento.

“Me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan sus turnos para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de su perfume. Estoy en el medio de campo caminando con mis perros, que perciben desde hace días lo que va a pasar”, leyó.

“Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos. Estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas. Dentro de poco me llevarán con ellas para llevarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro, a los 80 años, con la mujer que amo, abrazado a mi familia. Qué más puedo pedir. Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido. César, 12 de septiembre de 2022", completó.

Previamente una familiar del periodista leyó un breve relato que había escrito Mascetti antes de su partida. "Esto dijo Tata cuando ya sabía...: Estoy a punto de vivir la mejor muerte en el andén. Me espera mi familia para darme la mano".

La ceremonia contó con participación de familiares, colegas y amigos que Mascetti cosechó a lo largo de su vida en su ciudad natal y en donde vivió hasta el último día.