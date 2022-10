La UTA anunció paro de micros para la semana que viene: ¿afectará a La Plata?

La Unión Tranviarios Automotor anunció este miércoles un paro de 48 horas que afectará el servicio en el interior del país. La medida de fuerza, aseguraron desde la unión sindical, no afectaría al AMBA, por lo tanto, tampoco a la ciudad de La Plata.

El inconveniente que derivó en este paro de transporte público se debe a la disputa que hay entre el Gobierno Nacional y las provincias sobre quién debe hacerse cargo de los aumentos acordados en las últimas semanas.

Por ello, la UTA llamó a un cese de actividades que se dispondrá la semana que viene, entre el miércoles 12 y el jueves 13 de octubre.

El comienzo del conflicto fue por la ausencia de 8 mil millones de pesos que estarían destinados al pago del acuerdo salarial. Desde Gobierno informaron que se destinaron 46 mil millones de pesos para el Fondo Compensador pero, reclaman, por el momento solo se percibieron 38 mil millones de pesos.

Roberto Fernández, secretario general de la UTA, reclamó que “de los 8 mil millones de pesos restantes nadie se hace cargo”. Aquí es que la disputa se divide entre el gobierno nacional que afirma que las provincias deben afrontar el pago restante y, en la otra punta, los gobiernos provinciales que reclaman que el Ejecutivo lo respalde.

“Con las empresas no tenemos problema, ya cerramos, pero no nos pueden pagar porque no les llega la plata”, agregó. La medida de fuerza afectará a los nueve millones de usuarios que utilizan esta vía a diario.

“Hemos agotado todas las instancias de negociación en procura de la paz social, a fin de no perjudicar a los usuarios de nuestros servicios en el interior del país, pero debemos luchar por los salarios de los trabajadores, y por un aumento que es reconocido por los empresarios pero los gobernantes desconocen”, concluyó el comunicado oficial de la UTA.