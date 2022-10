¿Tiempo de revancha?: un albertista reclama renuncias en la Provincia

En la lógica que viene imperando en el gobierno del Frente de Todos, es el kirchnerismo el que exige y presiona para sacar funcionarios ligados a Alberto Fernández. Desde que Cristina Kirchner habló de los “funcionarios que no funcionan”, las embestidas han sido frecuentes y, en general, exitosas.

Los casos de Marcela Losardo (Justicia), Martín Guzmán (Economía) y Matías Kulfas (Producción), son claros ejemplos de las “víctimas” que se fue cobrando el kirchnerismo. Todos, además, gente de confianza de Alberto Fernández. Por estas horas, la embestida hace blanco sobre Claudio Moroni, el cuestionado ministro de Trabajo también muy allegado al Presidente.

En muchas de esas ocasiones, el fuego amigo se generó desde bases bonaerenses. Uno de los voceros ha sido Andrés el “Cuervo” Larroque, uno de los jefes de La Cámpora y ministro de Desarrollo Social de la Provincia. Pero ahora, producto de la represión policial en la cancha de Gimnasia, se dio vuelta la taba. Y fue un albertista el que salió a reclamar a la Provincia que corra a un ministro.

Se trata del funcionario nacional y uno de los líderes del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro. Esa agrupación mantiene un largo enfrentamiento con La Cámpora y, en general, con el kirchnerismo, que se acrecentó cuando Cristina Kirchner salió a cuestionar a los “gerentes” de los planes sociales. El Evita maneja un cuantioso volumen de esos programas.

La cuestión es que Navarro se despachó a gusto en su cuenta de Twitter. “Los balazos y gases no son nuestro idioma. El gobernador Kicillof, máxima autoridad provincial y a quien yo voté, debe dejar de mirar a otro lado y fijar un rumbo definitivo en materia de seguridad y prevención. Lo sucedido ayer en La Plata no puede repetirse”, sostuvo.

“Palos y gases a la gente, disparos a la prensa y un muerto en el partido Gimnasia vs Boca es algo inadmisible. Fallaron el gobierno provincial y el accionar de su policía, la prevención, la capacidad para organizar partidos relevantes y la clase dirigente deportiva”, añadió. Y con una definición que no parece dejar lugar a dudas sobre un pedido de renuncia de Berni, concluyó: “Todos los que vamos a la cancha sabemos que lo que pasó ayer en el Bosque de La Plata, estuvo a nada de terminar en una tragedia de características históricas. Frente a esto, y lamentando a un muerto, no alcanza con el despido del jefe del operativo”.