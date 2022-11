Bártoli y Drake fijaron su postura de cara a la interna en la UCR local

La UCR platense afrontará mañana una nueva interna para la elección de sus autoridades. Y, como se sabe, dos listas se presentaron a la contienda: una por Unidad radical, representada por Pablo Nicoletti y Luciana Bártoli, y otra por Adelante, que lideran Sergio Panella y Bárbara Drake. Las candidatas dieron su visión sobre esta elección en diálogo con EL DIA.

Bártoli expresó que “la mayoría del radicalismo sí optó por una lista de unidad y conformar una alternativa sólida de cara a 2023 de acuerdo a lo que viene”.

“Creo que quien no está de acuerdo es quien armó la otra lista y tendrá un proyecto personal, que es el que viene repitiendo desde otros años”, deslizó.

Bárbara Drake

Afirmó además que “tenemos un radicalismo que está resurgiendo. La gente se está volviendo a identificar con las ideas y valores del radicalismo”. Y agregó: “El que viene es un radicalismo sólido, competitivo, que está intentando resolver permanentemente los problemas que tiene la gente”.

Asimismo, analizó que “la influencia del género está más que instalada. Lo que tenemos que trabajar es que todas las políticas públicas tengan una mirada de género para que las oportunidades sean iguales para todos”.

“Lo que queremos para el radicalismo que viene es que esté encarando los desafíos y las problemáticas que hoy viven los vecinos y no se están pudiendo resolver”, sostuvo.

Bártoli enfatizó que “si bien somos partes del gobierno municipal, no estamos en igualdad de condiciones y lo que queremos es tener mucho más protagonismo. Queremos una igualdad, articular, coordinar pero en el mismo nivel”.

“UN RADICALISMO SUMISO”

Por su parte, Drake aseguró que “la gestión de Maxi Abad en la conducción del comité en Provincia ha sido muy exitosa. Puso al partido de pie, pero creemos que ese proceso político que es tan interesante en la Provincia no tuvo su reflejo en La Plata, donde vemos un radicalismo sumiso, que tiene los comités cerrados, que no debate política y no tiene una agenda política para la Ciudad. No está a la altura de las circunstancias”.

Luciana Bártoli

“Al inicio de la campaña, la lista de Pablo Nicoletti expresaba que ellos representaban el 90 por ciento del partido en la Ciudad y se proponía la unidad. Hoy está demostrado que el 90 por ciento del partido no está de ese lado y quedará cristalizado en las elecciones del domingo”.

Drake sostuvo que “el radicalismo, a partir de la nueva conducción, es importante que tenga los comités abiertos, que pueda generar una agenda de políticas públicas para la Ciudad”. “Tienen que funcionar como históricamente fueron los comités: centros de debate político y puntos de encuentros culturales en cada barrio. “No tengo dudas que en 2023, con Maxi Abad y con Facundo Manes, vamos a ganar la Provincia y la Nación”, analizó.

En materia de género, aseveró que “es muy difícil ser mujer y hacer política, no sólo en el radicalismo. En la experiencia de La Plata hemos conformado un grupo que se llama La Florentina, que convoca a mujeres de todos los espacios de La Plata y que trasciende los procesos políticos del partido, convocando a una agenda de género”.