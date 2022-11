Bancos, en modo verano: cuál es el nuevo horario de atención que rige desde mañana

Desde mañana los bancos de La Plata y toda la Provincia empezarán a funcionar en "modo verano". Eso significa que cambiará el horario de atención en las entidades.

Tal como informó EL DIA (vea: ), oficialmente se indicó que las sedes financieras permanecerán abiertas entre las 8 y las 13 y que ese horario regirá hasta el 31 de marzo, fecha en la que volverá al habitual de 10 a 15. De esta forma, debido al cambio, el personal pasará a cumplir tareas entre las 7.45 y las 15.15

Con la normativa bonaerense se modificó así el esquema de atención que responde a un criterio estacional y clásico, pese a que esta razón no esquive la controversia ya que en las últimas semanas, la Federación Empresaria de La Plata (FELP), volvió a expresar su rechazo al anunciado cambio de horario bancario para los meses de verano en la Ciudad. Sostienen desde la entidad empresaria que genera distintos inconvenientes a la dinámica comercial.

“Estas experiencias ya demostraron que son ineficaces y que afectan al funcionamiento comercial de vastas zonas en que las entidades bancarias comparten espacios urbanos con áreas y centros comerciales que no hacen horario corrido”, indicaron desde la FELP, a fines de octubre mediante un comunicado. También se afirma que “el público no acompaña la modalidad, los bancos están vacíos hasta media mañana y al cerrar temprano se resiente el flujo de público en esas arterias. Como en años anteriores, desde la FELP decimos no al horario bancario de verano en la ciudad capital de los bonaerenses y como al resto del AMBA se le mantenga el horario tradicional bancario”.

Según le dijeron a este diario integrantes de la Federación, el horario bancario de verano es de 8 a 13, pero en las dos primeras horas los bancos están vacíos, y además ninguno de los otros municipios del AMBA cambió el horario, al menos en el verano 2021-2022. La medida regirá en casi un centenar de distritos.

En suma, se sostiene que “es contraproducente para el comercio y con las modificaciones que se realizaron en La Plata, la ciudad capital quedó desencajada de sus distritos vecinos y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde está la mayoría de nuestros proveedores”, comentó una fuente de la FELP.

En 2021 se implementó el horario de verano en 98 distritos de la Provincia, según se informó en ese momento, por pedido de la asociación Bancaria para evitar que los clientes se expongan en sobremanera al sol.

