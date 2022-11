En La Plata hubo bancos que abrieron tras el partido: largas colas y mucha bronca

Los bancos desde hoy comenzarían a atender al público desde las 8hs. y hasta las 13hs., atento al cambio de horario que fuera fijado días atrás a través de un decreto por el gobernador Axel Kicillof, tal como informó EL DIA (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-11-19-19-0-0-desde-el-lunes-cambian-los-horarios-de-los-bancos-los-detalles-la-ciudad). Sin embargo, fueron varios platenses los que se llevaron la desagradable sorpresa de haber ido y encontrarse con varias sucursales, en especial del Banco Provincia, con las puertas cerradas.

Fueron muchos los que se comunicaron con EL DIA para comentar que se habían acercado a distintas entidades teniendo en cuenta que hoy regía el nuevo horario de atención al público, pero no fue así. Al menos eso sucedió en las sucursales del Banco Provincia de calle 12 entre 58 y 59, la ubicada sobre el Camino Centenario y 505, Gonnet, y también la Casa Matriz, donde según un lector no abrieron a la hora convenida "por decisión del gerente", mientras "los empleados ingresaban con la cara con la bandera pintada. Nadie salió a hablar, no les interesa nada. Cuando a la empleada del banco que ingresaba con la cara pintada se le pidió que saliera alguien responsable a hablar, porque todos somos clientes, aportando al sistema, ella dijo que el Banco Provincia es un ente autárquico, negándose a dar sus datos. Hace 50 minutos que las únicas caras visibles, que responden, son los policías que están en la puerta de ingreso de calle 6. Son impresentables!".

En la Casa Matriz del Banco Provincia recién comenzaron a atender a las 10hs.

Según se pudo ver en las imágenes enviadas, había gente mayor esperando desde por lo menos las 8hs. Algo similar se vivió en la entidad ubicada en Camino Centenario, donde a la gente que aguardaba en la puerta le dijeron que abrirían recién a las 10hs., es decir una vez concluido el partido de Argentina frente a Arabia Saudita en el Mundial de Qatar, sin importarle que hubiera personas en silla de rueda esperando ser atendidos.

En 12 entre 58 y 59 la gente buscó un lugar para sentarse a la espera que abrieran el banco

Y lo mismo en la de 12 entre 58 y 59, donde también se agolparon varias personas ya que los minutos iban pasando y las puertas no se abrían. Cuando los empleados llegaron sólo atinaron a decir que comenzarían a atender a las 10hs. "Una vergüenza, no abren por mirar el partido. Qué falta de respeto", indicó una de las personas que llevaba varios minutos esperando en la puerta.

El personal de la sucursal de calle 12 arribó pasadas las 9hs. para comenzar a atender a las 10hs.

"Son las 9hs. y los jubilados esperando que habrán el banco para cobrar!! Recordemos que hoy tenían que abrir a las 8hs. Una vergüenza!!!", dijo uno de los clientes del Banco Industrial de calle 13 entre 58 y 59, donde habitualmente cobran muchos jubilados y pensionados.