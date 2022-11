Sube la temperatura en La Plata y en algunos barrios brotan reclamos por falta de agua

Mientras la temperatura no para de subir en La Plata y alrededores, pues se estima que hoy el termómetro alcance los 35 grados, vecinos de distintos barrios manifestaron desde temprano su disgusto a raíz de la escasa presión de agua potable en los hogares.

"En mi caso no tenía bomba para subir agua al tanque ya que en los meses estivales se llenaba sin necesidad de poner una bomba que la subiera. Pero ya llevamos semanas que si no es por bomba el agua no sube a los tanques", afirmaron desde 27 y diagonal 74.

Desde allí cerca, en las inmediaciones del Parque Castelli, damnificados aseguraron que la situación por la falta de agua es "vergonzosa". "Además de las quejas de la poca presión, recibimos aumento de las tarifas por un servicio pésimo", lamentaron.

Otro punto de reclamos por la escasez del valioso era la localidad de Hernández, más precisamente de 19 a 25 y de 508 a 514.

"Los vecinos vimos a operarios de Absa trabajando en la bomba ubicada en 22 y 511, pero aún así no hay incidentes cargados ni tampoco solucionaron el problema", comentaron usuarios de la zona preocupados por la ausencia de agua en las canillas.

La misma situación relató Edgardo González, un usuario de 20 y 510.

En todos los casos, vecinos afirmaron que radicaron reclamos a ABSA. A su vez, algunos dejaron la situación asentada en el ente regulador del servicio.