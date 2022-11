Duro discurso de Máximo Kirchner contra la reelección de Alberto F.

Máximo Kirchner nunca lo nombró al Presidente. Pero esa omisión no impidió decodificar el mensaje que le destinó en el duro discurso que pronunció como cierre del Congreso del PJ bonaerense y que buscó cerrarle la puerta a la posibilidad de que vuelva a ser candidato.

“Nunca más nos puede volver a pasar lo mismo. No puede pasar otra vez en un frente amplio como el nuestro (Frente de Todos), que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que esa construcción los lleva a un lugar importante inicie una aventura personal”, señaló Máximo Kirchner. “Para aventureros está el turismo”, remató.

La referencia generó cierta incomodidad entre algunos de los presentes. Por caso, se lo notó con gesto adusto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, que seguía el discurso desde el escenario montado en el club Once Unidos de Mar del Plata.

“A pesar de que a veces hay compañeros y compañeras que están más interesados en las aventuras personales, todavía tengo la esperanza de que se den cuenta y que así como Cristina hizo todo lo que tenía que hacer en el 2019 para que la Argentina pudiera salir del oprobio macrista, hagan lo mismo y dejen de jugar a los ofendidos y a los tristes”, señaló el titular del PJ bonaerense.

Máximo Kirchner vino armando sus críticas a la intención presidencial de ir por la reelección cuando rememoró las elecciones legislativas de 2017 en las que Cristina Kirchner fue candidata a senadora nacional y perdió por poco contra Cambiemos. En ese entonces, por fuera del kirchnerismo compitió el peronista Florencio Randazzo, cuyo jefe de campaña, casualmente, fue Alberto Fernández.

Fue en ese punto cuando volvió al presente y apuntó al Presidente. “Dejen de jugar a los ofendidos y a los tristes. Triste está nuestra gente, que no llega a fin de mes. Ofendidos están los compañeros que quieren un Gobierno que trabaje más todos los días”, disparó.

“No puedes tener grados de egoísmo cuando la vida te ha abrazado y te ha dado. Ahí es cuando más tienes que dar”, apuntó el diputado nacional y líder de La Cámpora. En la previa del acto se decía que el legislador iba a utilizar un tono mucho más duro que el que usó su madre ayer en el acto de la UOM. Máximo Kirchner, cumplió con los pronóstico.

Las referencias al Presidente fue el dato insoslayable del acto de cierre del Congreso del PJ bonaerense y que terminó de blanquear el cerrado rechazo del kirchnerismo a la posibilidad de que Alberto Fernández vaya por la reelección.

El nombre del Presidente no está en los planes de Cristina Kirchner, que analiza otras opciones como las que encarnan los ministros Sergio Massa y Eduardo “Wado” De Pedro.

En ese contexto, ayer volvió a escucharse el “Cristina Presidente”, en lo que parece ser la instalación de una suerte de operativo clamor acrecentado luego de que el viernes la vicepresidenta dijera que hará “todo lo que tenga que hacer” para evitar el retorno al poder de Juntos por el Cambio.

PALOS CONTRA LA OPOSICIÓN

Si bien las referencias al proyecto político de Alberto Fernández fueron las más sonoras, Máximo Kirchner repartió palos también para la oposición.

“El adversario de la sociedad argentina, y no solo del peronismo, es el ex presidente Macri” cuando “se lo escucha decir lo que quiere hacer” en el caso de volver a ser gobierno en 2023, señaló.

También lo acusó de tener un discurso “berreta y mentiroso” por decir que con el dinero que ahorraría el Estado si se desprende de Aerolíneas Argentinas construiría la red ferroviaria más moderna del mundo. “Cuando lo escuchamos y decía suelto de cuerpo que él con esos 10.600 millones de dólares podría hacer en nuestro país la red de transporte ferroviario más moderna del mundo, me hizo acordar cuando dijo que con la plata del Fútbol para Todos iba a hacer 3.000 jardines”, lanzó con ironía.

Y después apuntó contra Patricia Bullrich: “Para seguir, la otra persona (Bullrich), se enoja internamente con el jefe de Gabinete de la Ciudad y le dice ‘conmigo no se jode’. Me imaginé a esa persona si ante una critica tan frágil le dice ‘conmigo no se jode te voy a partir la cara’, me puse a pensar en los trabajadores de Argentina si ella gobierna, si así se pone con los de su espacio”.

Máximo había comenzado con fuertes palabras hacia los libertarios, haciendo hincapié en los miembros de Revolución Federal, a quienes involucró en el intento de asesinato a su madre, Cristina Kirchner. Los mencionó como “esta gente que ahora dice querer o ser la libertad” y preguntó “qué pensarían esos pibes si hubieran estado 18 años proscriptos como el peronismo en Argentina”.

Antes del congreso, los dirigentes se reunieron en el hotel céntrico marplatense Kirchner, Kicillof; los ministros Eduardo ‘Wado’ de Pedro (Interior) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas); el intendente de La Matanza y presidente del Congreso del PJ, Fernando Espinoza; los ministros provinciales Cristina Álvarez Rodríguez, Andrés Larroque y Leonardo Nardini; Raverta; intendentes peronistas y representantes de la quinta sección electoral; entre otros.

La elección de la ciudad donde se realizó el congreso partidario coincide con el 17° aniversario de la IV Cumbre de las Américas en la que se le dijo “No al ALCA”.

El espíritu mundialista estuvo en el cónclave, ya que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, lució una camiseta de la Selección nacional con el número 10 y el nombre del ex presidente Néstor Kirchner.

La perlita política, más allá del folclore justicialista, fue la bandera de la agrupación local Igualar, que sumó a la figura del ex presidente radical Raúl Alfonsín junto a Néstor Kirchner y Cristina Fernández.