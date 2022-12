Moyano, molesto con el Gobierno por la demora del bono: "Hace seis meses lo vienen estirando"

El cosecretario general de la CGT Pablo Moyano sostuvo hoy que "es urgente" la implementación de una suma fija y se manifestó confiado en que "en los próximos días" el Gobierno formule un anuncio en ese sentido para "los trabajadores que no pueden cubrir" los precios de la canasta básica.

"Es el momento de que haya una suma fija de forma urgente para aquellas organizaciones donde sus trabajadores no llegan a cubrir la canasta básica o han quedado por debajo de la inflación. Es necesario ya, hace seis meses lo vienen estirando", señaló el dirigente camionero en declaraciones a la prensa.

Además, Moyano se expresó a favor de que el aguinaldo "no tribute el Impuesto a las Ganancias" y que "se universalice el salario familiar por hijo o por hija de los trabajadores registrados para que más personas puedan cobrarlo".

"Venimos esperando respuestas del Gobierno a estos tres reclamos desde hace meses. Esperamos que en los próximos días haya un anuncio con respecto a todas estas demandas", subrayó. En ese sentido, sostuvo que aunque "haya diferencias o distintas miradas" dentro de la CGT en relación a a la suma fija, eso "no quiere decir que se vaya a romper la unidad del movimiento obrero".

Al ser consultado sobre la posibilidad de que la central obrera se movilice el próximo martes 6 de diciembre, cuando se conozca el veredicto en el juicio de la denominada causa Vialidad que tiene como imputada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Moyano aseguró que aún "no hay nada definido". "Hoy o mañana seguramente habrá reuniones con los distintos espacios del peronismo y del Frente de Todos (FdT). Recién hable con un compañero de La Cámpora y están analizando una movilización, pero no hay nada definido. Si hay una marcha, los gremios seguramente tendrán la libertad de acción para movilizar o acompañar, pero aún no hay nada resuelto", explicó.

En tanto, Moyano consideró que el ministro de Economía, Sergio Massa, "agarró el desastre del gobierno anterior" lo que se sumó a "las exigencias del FMI". "Ojalá se puedan llevar adelante los Precios Justos, pero eso es responsabilidad de los empresarios porque ya es insoportable el aumento diario de los alimentos", opinó.