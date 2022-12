“Los hinchas me hicieron emocionar”

Casi 40 grados de sensación térmica. Se acaba de terminar el partido de Marruecos-Portugal. Ezequiel Muñoz está en su casa y atiende el teléfono. Habla del Mundial, de las emociones y sorpresas. Pero también le dedica varios minutos a su regreso a los entrenamientos con el plantel de Estudiantes luego de superar una lesión en su rodilla que lo marginó más de 8 meses y lo que imagina para 2023 de la mano de Abel Balbo.

-¿Qué te pareció el partido de Argentina? ¿El futbolista se emociona como un hincha?

-Sí, por supuesto. Claro que a la hora de jugar lo vivimos de otra manera, pero en este caso es diferente. Y más por la manera que se dio el partido contra Países Bajos. La verdad es que sufrí bastante, no te voy a negar. Merecíamos pasar.

-Se habló mucho de la altura de Países Bajos, ¿cómo se defiende cuando el rival pone dos tanques adentro del área?

-No había que meterse tan atrás. Ese fue el error de Argentina, que dominó el partido durante más de 80 minutos. Con el descuento a veces es inevitable meterse tan atrás, y ellos lo aprovecharon. Con tenencia de la pelota se hubiera evitado el 2-2, que llegó de una jugada preparada y no de un centro al área como lo estaban proponiendo.

-¿En este nivel es imprescindible que el central mida 1,90 mts?

-No. El defensor puede no ser tan alto pero si tiene un buen salto lo compensa. Uno de los mejores defensores de la historia de la Selección fue Daniel Passarella que no era tan alto pero ganaba de arriba por su salto. Era un animal. Lisandro Martínez no tiene la altura de otros defensores pero es muy bueno en el juego aéreo.

-¿Estás esperando con muchas ganas el inicio de 2023?

-Más que el año que viene lo estaba esperando era el inicio de la pretemporadada. Quería estar otra vez con todos mis compañeros porque me venía entrenando solo. Esto es el inicio. Obviamente me falta ritmo después de 8 meses. Estoy contento porque hice toda la semana menos fútbol porque era riesgoso. Estoy con mucha ilusión. Tenemos un gran plantel y un cuerpo técnico de primera.

-¿En quién te apoyaste cuando tuviste esa lesión tan fea?

-Mi familia me ayudó mucho. En los momentos difíciles mis viejos, mi hermano y mi novia me ayudaron. Y no puedo olvidarme del Club, que me dio toda la contención, tanto los profesionales como los hinchas. El de Estudiantes es muy agradecido con sus jugadores y la lesión me puso en un lugar de protección. Es especial. El día que fui a la cancha y pasé delante por la tribuna con las muletas me hicieron emocionar. Con solo 7 partidos y la historia enorme que tiene el Club que me aplaudan a mí es reconfortante.

-¿En algún momento se te cruzó por la cabeza dejar el fútbol?

-No, nunca. Creo que se me podrá pasar eso por la cabeza cuando vea que no llego a los cruces, cuando me vea lento y cuando me duela todo el cuerpo después de un entrenamiento. Tuve la sensación que en los partidos que me tocó jugar con Estudiantes estuve bien, a pleno. Físicamente estaba impecable. Está claro que este episodio me paró. Esta lesión ya la había vivido de chico y en Independiente y sé que se supera. Si estaba bien físicamente antes ahora voy a estar igual . Me voy a retirar cuando mi cuerpo diga basta, no por una lesión.

-¿Te preguntaste por qué te pasó esa lesión? ¿Fue mala suerte, fue por haber jugado muchos partidos en pocos días, fue un mal movimiento?

-La verdad que lo pensé mucho pero hasta que entendí que no me conducía a ninguna parte. Es meterme en un círculo vicioso que no te ayuda en nada. Es peor para la recuperación. Nadie tiene la respuesta. Por un lado puede ser que jugué muchos partidos en pocos días pero me sentía bien, no tuvo nada que ver. No es que esforcé nada. Pudo haber sido mala suerte, pudo ser que se me cayó un jugador arriba y la rodilla me hizo palanca... No quise buscar un “culpable” y lo afronté como tal para volver lo antes posible.

-Fue una tem porada muy apretada y tu misma lesión la tuvieron muchos colegas...

-Sí, se jugaron muchos partidos en pocos meses. Es verdad que nos entrenamos para eso y que en Europa los clubes también tienen agenda muy cargada. Pero es otro fútbol y las canchas son diferentes. El fútbol argentino es muy agresivo y rápido. Ningún jugador da por perdida una pelota y en Europa se juega más relajado, salvo en instancias finales. Jugué 9 años en Europa y jamás tuve una lesión. Todas me pasaron acá en Argentina. No sé si es consecuencia de eso pero pasa. El VAR calmó un poco las cosas pero se sigue jugando de una manera muy intensa.

-Qué buena defensa había logrado ese Estudiantes con vos Rogel y Noguera...

- Un gran equipo y un grupo bárbaro. Me tocó ir al banco en los primeros partidos contra el Audax Italiano y después me metí como titular. Jugar la Copa Libertadores es hermoso y mucho más en un club como Estudiantes. Se siente de una manera inexplicable. Los partidos parecen otra clase de competencias. Nunca me había pasado algo así. Es espectacular, la gente contagia y los partidos de locales eran especiales. Encima llevaba una larga inectividad y al volver me encontré con eso. Fue como volver a vivir en lo futbolístico, pero me lesioné en el clásico. Había encontrado una linda sintonía con Agus (Rogel) y Fabi (Noguera). El pasado es lindo, pero siempre hay que pensar en el presente y en lo que viene. En eso estoy ahora, enfocado en todo lo que se viene.

-¿Qué tipo de entrenador encontraste en Abel Balbo?

-Es un técnico muy preparado. en Central Córdoba hizo un gran trabajo. Le dio otra identidad. Como equipo era muy fuerte y por lo que pude ver jugaba muy bien. Al ser jugador y estar en grandes ligas tiene otras ideas y eso nos inculcó. Nos quiere ayudar a mejorar en lo individual y eso tendrá repercusión en lo colectivo. Se va a notar mucho la mano del técnico. Es un cuerpo técnico con ideas claras y preparados.

-¿Cómo es tener a Julio Lamas como un integrante del CT?

-Una leyenda del basquet que tiene un gran manejo de grupos. Eso me parece muy ineteresante porque sabe convivir con deportistas. Nos va a servir mucho y si logramos mantener la fortaleza del grupo vamos a tener un plus. Hoy en día necesitás de una buena convicencia del plantel para aspirar a cosas importantes. En el Mundial se ve reflejado con selecciones como Marruecos logró avanzar con una fortaleza del grupo. Como la tiene Argentina. Desde que llegó Scaloni se los ve a los jugadores felices. El grupo hace la diferencia.

-¿Se vislumbra algo del nuevo Estudiantes en materia defensiva?

-Es muy pronto, pero la primera semana trabajamos conceptos de situaciones de juego con un esquema de cuatro defensores. Verá Balbo lo que cree más conveniente.

-¿Qué esperás para 2023?

-Después del año que tuve espero tener un gran año futbolístico. Lo necesito para estar pleno. Ojalá que en lo colectivo Estudiantes tenga muchos logros para mantener la mística del Club. Soy muy positivo y veo lo mejor.

