Se planea el dulce o salado regreso a casa

Desde Doha

Por primera vez desde que arrancó el Mundial la Selección Argentina ya sabe cuándo terminará su participación en el certamen que se juega acá en Qatar. Eso trae aparejado un montón de cuestiones que están en segundo plano para el equipo, pero no tanto para los hinchas. Lógicamente, plantel, familiares y dirigentes saben que llegan y se van en vuelo chárter o mediante alguna conexión ni bien termina la participación nacional. Pero del otro lado, los hinchas, son los que van haciendo cuentas para estirar el vuelo de regreso, de acuerdo a lo que su aerolínea contratada se los permita. Todo fue muy paso a paso para los que están desde el principio. Desde que la selección jugó ante Mexico, que está match point para hacer las valijas. Lo cierto es que luego de la victoria por penales ante Países Bajos, ya se supo que jugaría los 7 partidos. Había una cuestión más, con el resultado del martes, se sabe que el domingo 18 a las 18, hora de Qatar, Argentina jugará la final. En el hipotético caso que hubiera tenido que jugar por el tercer lugar, el partido era el día sábado. Todas estas cuestiones son muy finas para los hinchas que están buscando vuelo de regreso a casa. No es lo mismo poder salir el domingo a la mañana o durante el día, que tenerlo ocupado por la final del mundo, nada más, ni nada menos.

La complicación está porque hay un cuello de botella en cuanto a lugar en los aviones de regreso, lo que hace que el costo de los pasajes aumente de acuerdo a la demanda. Hoy sabemos que un vuelo desde Doha a Europa, ronda los 1200 dólares para el lunes 19 o martes 20. Y la preocupación de muchos argentinos es que tienen coordinada la vuelta a Ezeiza desde Madrid o París y necesitan la conexión Doha Madrid o Paris por ejemplo. Y ese costo resulta alto para lo que se paga habitualmente. Aunque hay ejemplos desparramados por muchos capitales europeas. Si bien es cierto que hay vuelos que se fueron agregando desde nuestro país con el correr de los partidos, esos vuelos van llenos de hinchas pero vuelven con los mismos que van.

La reventa de entradas está a la orden del día: ayer se pedía 5 mil dólares por una

Al consultar con las empresas que viajan a Doha y alrededores, nos manifiestan que efectivamente la pregunta de los argentinos para el regreso es mayor a la de unos días o semanas atrás. Y también nos confirman que el precio va en aumento comparado con la tarifa normal. Como si todo esto fuera poco, hay una cuestión más para complicar el regreso a casa. Al finalizar el mundial, no hay mucho margen porque estamos en vísperas de Navidad y eso hace que la gente en todo el mundo viaje mucho más, lo cual no se van a conseguir vuelos económicos. Es decir que hay una ventana de días para el regreso que ronda desde el 19 al 22 de diciembre para poder llegar a brindar con la familia y no tener que pagar un vuelo con tarifa navideña.

Son todas complicaciones dulces para los argentinos que jugarán la final del mundo el próximo domingo, todo lo que sucede parece ser menor. Inclusive el tema alojamiento, que en la etapa final del mundial, en concordancia con los aéreos de regreso, se va contratando por parte. Entonces ahora algunos se mudaron a lugares más económicos, otros aprovecharon que el grueso de la gente del planeta futbol ya se fue y pudo alquilar algo de mayor comodidad a un precio menor al que se manejaba en fase de grupos. Como verán, todo es un juego de ajedrez para los hinchas que viajaron a seguir al equipo de Messi y compañía. Muchos son los movimientos que tienen que ir haciendo porque la diferencia económica se siente y algunos ya van a cumplir un mes en territorio qatarí. El caminar por Doha ya no es igual a cuando el mundial desbordaba de gente. Hoy por hoy en el metro, bus o por la calle en general, se ve mucha más gente local que foránea. Pero por sobre todas las cosas, cuando se acerca una camiseta celeste y blanca, miramos a la cara a la persona que la lleva puesta y su sonrisa es inconfundible. Una sonrisa exitosa luego de una semifinal para los libros de historia, y la misma sonrisa que va cargada de esperanzas e ilusión para el domingo.