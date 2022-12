Juicio por la muerte de Lucio Dupuy: piden perpetua para la madre y su pareja

Este jueves terminó el juicio que investiga el crimen de Lucio Dupuy. El niño de 5 años fue asesinado en noviembre del año pasado y por su muerte, su madre y la pareja están sentadas en el banquillo de acusados.

El alegato final, que duró cerca de seis horas, solicitó que tanto Magdalena Espósito Valenti, la madre del menor, y Abigaìl Páez, la pareja de ésta, sean encarceladas de manera perpetua por “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante”.

Finalizado el juicio, el 2 de febrero el tribunal deberá dar su veredicto. En un tramo de dos semanas, deben fijar la pena que cumplirán las detenidas.

La autopsia que se practicó sobre el cuerpo de Lucio indicó que había “politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras de vieja y reciente data”. Lo que lo llevó a la muerte fue una “hemorragia interna” por los golpes.

El Ministerio Público Fiscal determinó que Páez y Valenti “agredieron físicamente, en forma conjunta, entre las 17.30 y 19.40 hs” del trágico 26 de noviembre de 2021. El niño agonizó y finalmente perdió la vida. También se confirmó que fue víctima de abuso sexual reiterado.

De esta manera, sobre la madre de Lucio pesan cargos por “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal vía anal con un objeto; agravado por ser ascendiente; por ser cometido por dos personas en el marco de convivencia con un menor; continuado; homicidio calificado por ser ascendiente, ensañamiento y alevosía”.

En tanto, a la pareja de Espósito la acusan de los mismos cargos, a excepción del agravante del vínculo pero “agravado por haber sido cometido por la guardadora”. El abogado Christian Dupuy (padre de Lucio) pidió que se agregue el agravante de “odio de género y motivación”.

En tanto, el abogado de Magdalena Espósito Valenti aseguró que “en el lugar de los hechos hubo una persona y no dos” y que “la única testigo fue Abigaíl”, acusando a su pareja de la muerte de su hijo.

La defensa de Páez negó el “homicidio agravado” y aseguró que fue un “homicidio preterintencional” por lo que no hubo “dolo”.

Antes de terminar los alegatos, las acusadas pudieron decir algunas palabras. Quien comenzó fue Abigaíl Páez: “Todo lo que puedan decir de mí es horrible, por eso le pido perdón a las personas que se hayan sentido tocadas por el tema y por toda la situación, y que lo lloran y lo extrañan como me pasa a mí y a su mamá”.

“También quiero pedir disculpas a mi familia porque les fallé, porque mi mamá no me enseñó esas cosas. No sé realmente qué pasó, tengo muchas lagunas en la cabeza y si no conté detalles es porque estoy traumada. Sé que Lucio me perdonó, ojalá yo me pueda perdonar”, cerró.

La madre del niño optó por señalar al padre como parte responsable de la muerte de Lucio Dupuy: “Se me critica a mí pero no al progenitor, porque padre le queda grande. A él se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos y se desentendió de la criatura. Tampoco es verdad que no tenía contactos familiares. Tenía contacto con el progenitor, sus abuelos, mi familia y la de Abigaíl. Si ellos no quedaron conformes con esos contactos, será porque no se esmeraron en tenerlo más”.