El FdT no logró quórum para debatir proyectos

El oficialismo de la Cámara de Diputados fracasó una vez más en su intento de sesionar para tratar un conjunto de iniciativas, ante la negativa de dar quórum y habilitar el debate por parte de legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) y otros bloques.

El Frente de Todos (FdT) había impulsado la sesión especial para debatir la creación de ocho Universidades y el proyecto de Moratoria Previsional, para que puedan jubilarse los que tienen la edad o están cerca de la misma y le faltan los treinta años de aportes.

De esta manera, los proyectos que se iban a tratar ayer se demorarán hasta que se inicien las sesiones ordinarias o hasta las sesiones extraordinarias, si es que son convocadas por el Poder Ejecutivo y los incluye dentro del temario diseñado por el Gobierno nacional.

Si bien a lo largo de toda la jornada hubo negociones para ampliar el temario y el oficialismo propuso incluir en la agenda los proyectos de ley de Alquileres y el régimen previsional especial para brigadistas, la principal bancada opositora mantuvo su posición de no dar quórum.

En una conferencia de prensa ofrecida por los jefes de la UCR, Mario Negri; del PRO, Cristian Ritondo; de Evolución, Rodrigo De Loredo y de la CC, Juan Manuel López, la oposición consideró que había sido una “trampa” del oficialismo ofrecer sumar temas al debate, como una forma de lograr que los legisladores opositores cambiaran su decisión de no dar quórum.

“Habíamos decidido no dar quórum y, sorpresivamente, cuando advirtieron que no tenían número, hicieron una ampliación de temario, pero no vamos a sesionar de esta manera. Estamos dispuestos a acordar un plan de labor que pueda consensuarse entre el oficialismo y la oposición con temas vinculados a lo que la gente está demandando, que no puede esperar caprichos de nadie”, aseguró Negri.

Además, en un comunicado de prensa, los diputados del interbloque insistieron: “Luego de advertir que no tienen quórum decidieron de forma inconsulta ampliar el temario incluyendo la ley de alquileres, intentando una nueva trampa”.

Tras aguardar la media hora reglamentaria, la presidenta de la Cámara de Diputados dispuso el levantamiento de la sesión.