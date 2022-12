El año de las redes: Twitter movido, prohibiciones de TikTok y el Metaverso

Facebook gastó miles de millones de dólares tratando de hacer que el metaverso sucediera. Elon Musk compró Twitter por 44.000 millones de dólares y sumió a la empresa en el caos, provocando la huida de los anunciantes y algunos usuarios que fueron "pesos pesados". En todo Silicon Valley, decenas de miles de trabajadores han sido despedidos a medida que los problemas económicos desinflaron la pandemia de la tecnología.

El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, cambió el nombre de su empresa a Meta para señalar una nueva gran apuesta en el metaverso, un mundo virtual que él cree que es el futuro de Internet.

Twitter tuvo un nuevo CEO, después de que el cofundador Jack Dorsey le entregó las riendas al jefe de tecnología Parag Agrawal. La empresa estaba lanzando nuevas funciones y trabajando para aumentar los usuarios y los ingresos, alejándose de su reputación de larga data de ser lenta para innovar .Pero en cuestión de meses, el estado de ánimo cambió drásticamente. En medio de la agitación económica mundial, las tasas de interés más altas y la invasión rusa de Ucrania , el mercado de la publicidad en línea se derrumbó.

Facebook anunció sus primeros descensos en usuarios y ventas . La compañía ha perdido alrededor de dos tercios de su valor de mercado este año. Otras empresas dependientes de la publicidad como Twitter, Google y Snapchat también sintieron la presión. Pronto, las empresas de tecnología que habían contratado en exceso durante la pandemia anunciaron despidos y recortes presupuestarios.

En Twitter, las cosas eran aún más inestables. En abril, el multimillonario y empresario de Tesla, Elon Musk lanzó una oferta sorpresa por la compañía y luego pasó meses en una batalla legal costosa y extenuante para salir del trato. Después de que Musk cedió y tomó el control a fines de octubre, redujo la fuerza laboral a más de la mitad, cambió las reglas del sitio, amplificó las teorías de conspiración , dio la bienvenida a cuentas prohibidas, incluido el ex presidente Donald Trump y publicó documentos internos en lo que parecía ser ser un intento de desacreditar la gestión anterior. Las grandes marcas se opusieron a las decisiones caprichosas de Musk, y más de la mitad de los 100 principales anunciantes de Twitter detuvieron sus gastos .

Pero no es solo la agitación económica y de gestión lo que está cambiando la base sobre la que los gigantes de las redes sociales han construido sus negocios. Las redes sociales están entrando en una nueva era de fragmentación. "Los usuarios están usando (las aplicaciones sociales) de manera diferente. Los anunciantes las están usando de manera diferente", dijo Katie Harbath, ex directora de políticas públicas de Facebook. También complementó: "La gente va a diferentes lugares para entretenerse y los anunciantes están tratando de averiguar dónde están esos globos oculares".

Ese cambio se personifica en TikTok, la aplicación de videos cortos de propiedad china adictivamente popular. Si bien la generación anterior de sitios, desde MySpace y Friendster hasta Facebook y Snapchat, se creó para conectarse con amigos y personas que conoce, la plataforma china trata de ofrecer los videos más atractivos de cualquier persona, en cualquier lugar.

El éxito desbocado de TikTok tiene a empresas como Facebook y Google luchando por copiar o amoldar sus funciones , presentando sus propios formatos de video cortos y promoviendo más recomendaciones de publicaciones de personas que los usuarios no conocen o no siguen, intentando la adaptación. "Hay un objeto más brillante en el espacio de las redes sociales y no involucra a tus amigos y lo que tus amigos están haciendo", dijo Michael Sayman, un desarrollador de aplicaciones que ha trabajado en Facebook, Google y Twitter.

TikTok está bajo escrutinio por seguridad nacional debido a sus vínculos con China. Ha sido prohibido en dispositivos que son propiedad del gobierno en varios estados y en el gobierno federal estadounidense . Pero ya ha cambiado el panorama. La carrera para emular a TikTok está empujando a las grandes aplicaciones de redes sociales a parecerse más a las redes de televisión, donde una pequeña fracción de los creadores crea casi todo el contenido, dijo Sayman. "Los generadores de dinero en las redes sociales y realmente las ganancias de estas empresas ya no están en el negocio de compartir con amigos", agregó.

Eso ha dejado a muchas personas buscando formas alternativas de mantenerse al día con sus amigos. Muchos están recurriendo a servicios de mensajería como WhatsApp, Signal y Discord, otros a aplicaciones más privadas como BeReal , donde los usuarios publican una foto sin editar al día, a la que no se le puede dar me gusta ni compartir.

La desilusión con los sitios sociales heredados también ha inspirado una nueva cosecha de aplicaciones de y para los conservadores , que sienten que Silicon Valley amordaza sus puntos de vista. Ahora, esa fractura partidista se extiende a Twitter, donde Musk está cortejando a los usuarios de derecha y alienando a los anunciantes, empleados y reguladores.

Esta fragmentación de la conversación pública en muchas más plataformas también tiene implicaciones sobre cómo se puede hacer un mal uso de las redes sociales . Está haciendo la vida más complicada, tanto para los actores de amenazas que intentan difundir propaganda y amplificar la polarización con mensajes peligrosos y distorsivos, como así también para las personas que intentan investigar a esos actores de amenazas, ya sean periodistas, investigadores o las propias empresas.

Estos cambios de comportamiento fundamentales sugieren que la próxima era de las redes sociales no estará definida por una mega empresa, sino por las conexiones y el contenido disperso y diversificado en muchas aplicaciones.

En los primeros días de las redes sociales, compañías como Facebook "pensaban que las personas tenían una identidad y que querían compartir partes de sí mismos con todos los que están en sus vidas", dijo Harbath. "Y en realidad está resultando que ese no es el caso" sentenció.