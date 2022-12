Llega el verano, las vacaciones y los problemas con la VTV

Las vacaciones, si es con el auto, mejor, pero para eso no hay que perder de vista un detalle clave en estos días: la Verificación Técnica Vehicular. Al menos, si la salida está prevista para el mes de enero.

En una semana comenzará la primera quincena de las vacaciones y las rutas empezarán a llenarse de vehículos. En particular, las que conducen a los destinos de playa en la Costa.

Quienes dejaron para último momento el trámite de la revisión ven en estos días que ya no se consigue turno para cumplir con la ley antes de emprender el viaje. Son 60 las plantas en los 135 municipios bonaerenses y como ocurre en vísperas de cada periodo de vacaciones, se las ve con funcionamiento a pleno, desbordadas por la demanda.

El dato de partida permite prever los congestionamientos ante las plantas. Están registradas en la Provincia 2,7 millones de patentes.

Como ya es obligatorio tener turno previo para realizar el trámite, no se ven largas colas en las plantas. Hasta hace poco, una excepción era la 19 y 519 (una de las pocas que no lo exigía), pero desde hace unos días también es obligatorio y ya no atienden sin turno asignado, para evitar colapsos.

Era por esa razón que llegaban a Ringuelet conductores de otras localidades que necesitan realizar la VTV de forma urgente, lo que generaba esperas más extensas que las habituales.

Eso es parte del pasado. Si hoy un platense quiere sacar turno para viajar los primeros días de enero no lo encuentra.

Ayer a la mañana, en la página oficial (https://vtvpba.minfra.gba.gob.ar/SolicitudTurno), recién se podía reservar lugar para el 17 de enero. “Para el mediodía no conseguía para antes del 20 de enero”, avisó un conductor a quien se le apretaba la agenda entre el vencimiento de la oblea y la salida prevista para las vacaciones.

Otros lectores que se comunicaron con este diario reportaron problemas a la hora del paso final para hacer efectivo el trámite.

cambio de sistema

Este año cambió el sistema de la verificación por lo que la renovación está establecida según el número de patente.

Así, las terminadas en dos renuevan en febrero; en tres, en marzo; en cuatro, en abril; en cinco, en mayo; en seis, en junio; en siete, en julio; en ocho, en agosto; en nueve, en septiembre; en cero, en octubre, y en uno, en noviembre.

El objetivo de la medida era evitar que colapse la atención durante la “temporada alta”. Sin embargo, actualmente está vigente el sistema anterior, es decir, la vigencia de un año para realizar el trámite, y que se puede realizar cuando el usuario lo crea conveniente.

Es por esa razón que aún puede verse colapsada la atención.

Es que si se comete la infracción de circular sin tener la verificación, los agentes de control deben proceder a retirar la licencia al conductor.

Además, habrá que pagar una multa que puede ir desde los 45.000 a los 181.000 pesos por no cumplir con las leyes bonaerenses.

Así, en La Plata ya no se puede realizar la VTV sin turno, y no hay largas filas como se veían tiempo atrás. Incluso, es rápido el trámite ya que demanda menos de una hora.

En cuanto a los costos, ronda los 3.100 pesos para automóviles y 5.600 para vehículos pesados, mientras que las motos pagan 945 pesos. Para comenzar el trámite, en el puesto de acceso se pide documentación que acredite la titularidad del vehículo -cédula verde-, DNI y el carné de conductor.

¿Qué es lo que se controla? Luces, balizas, limpiaparabrisas, frenos, alineación, suspensión, discos, ruedas, dirección y amortiguación, además de verificar que el vehículo posea matafuegos vigente, la emisión de gases y que suene la bocina. Si el auto es rechazado hay hasta 60 días para ponerlo en condiciones y volver.

Pero allí el trámite es más corto y no se necesita pedir turno. Este año las plantas abrirán pese al asueto del viernes 30, tal como sucedió el pasado 23. Además, se informó que para 2023 la Provincia espera implementar una oblea electrónica. También prometen agilizar los procesos para evitar nuevos desbordes.