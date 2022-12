Acuerdo de palabra: Gorosito el lunes rescinde su contrato

Néstor Gorosito dejará de ser el entrenador de Gimnasia. Anoche, en una reunión entre la dirigencia albiazul y su representante y abogado Matías Elmo, se llegó a un acuerdo total para el pago de la deuda y algo más, que se hará efectiva pasado mañana en nuestra ciudad. De esta manera el vínculo con el entrenador se interrumpirá a horas de iniciarse el nuevo vínculo, el que era imposible de pagar según se viene informando desde este medio y que había redactado por el anterior presidente, Gabriel Pellegrino.

La dirigencia acordó hacerlo en cuotas y pese a la negativa inicial del entrenador, fue aceptado. En primera instancia iba a realizarse en un plazo más prolongado de lo que finalmente será firmado el lunes en La Plata. De esta manera se acaba una relación que no estaba en su mejor momento y que se mostraba tensa desde el vamos.

Ahora a la dirigencia le queda la otra parte de la historia y es buscar a su sucesor. El señalado es Sebastián “Chirola” Romero, con quien todavía no hubo conversaciones formales al respecto. Puertas adentro creen que entenderá lo delicado del momento del Club y aceptará el ofrecimiento. Pero todavía nadie le propuso nada formal. Es el DT indicado porque conoce a buena parte del plantel que tendrá a disposición.

En el proceso de achicamiento del presupuesto decidido por la actual conducción, “bajar” el contrato del cuerpo técnico asomaba como una necesidad para el gobierno encabezado por Mariano Cowen más allá del costo político a pagar a partir del reconocimiento unánime que tiene el entrenador albiazul.

VUELVEN COMBA, CASTILLO, FERNÁNDEZ Y ¿MASTRÁNGELO?

Se sabe que, inhibido, Gimnasia no va a poder incorporar jugadores. Es un hecho además que algunos futbolistas posiblemente no continúen. Por estas horas, Gimnasia trata de avanzar con ofrecimientos para que Cristian Tarragona y Agustín Cardozo sigan en el club . En el caso de Tarragona, la oferta que le habrían hecho llegar es inferior a la anterior pero compensada con productividad, a partir de la lesión de la cual se está recuperando. Mientras que por “Pitín”, en calle 4 esperan algún ingreso de divisas para pagar la deuda por el préstamo (algo más de 73 mil dólares) e intentar un nuevo préstamo.

Por otro lado, Brahian Alemán parece tener su ciclo cumplido en el club, aunque los sondeos de varios clubes del país y del exterior no se han transformado todavía en una posibilidad concreta de salida. Y por Ramón Sosa, hay rumores de que el paraguayo no regresaría a Gimnasia (que tiene los derechos federativos) impulsado por los clubes paraguayos que no recibieron un solo dólar por su transferencia. River podría ser una solución al futuro del extremo, pero un dolor de cabeza en el armado del nuevo equipo tripero.

Maximiliano Comba, Rodrigo Castillo y Tomás Fernández son los jugadores que volverán de sus préstamos y serán parte del plantel. Y la situación del juvenil Diego Mastrángelo, dejado libre hace poco más de un mes, podría tener marcha atrás y firmar contrato con el club.