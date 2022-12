Le cortaron las plumas: al Pollo lo hicieron volver de Qatar

El Pollo Álvarez fue uno de los tantos periodistas argentinos que viajaron a Qatar para cubrir el paso de la Selección nacional por el Mundial de Fútbol, sin embargo, la estadía del animador de “Nosotros a la Mañana” (El Trece), llegó hasta el pase a Cuartos, y el conductor no ocultó su decepción por no poder seguir bancando a la Scaloneta, en tanto lo hicieron volver a Argentina para presentarse a trabajar en el canal.

“Estoy muy triste de tener que volver pero no tengo 20 años ni 70 (tal vez la edad no tenga nada que ver) como para hacer lo que se me cante... tampoco soy una persona tan impulsiva, porque juro que en la desesperación por quedarme pensé cualquier cosa”, comenzó su descargo el Pollo Álvarez en su cuenta de Instagram, junto a un foto en la que se la ve en el aeropuerto con cara tristeza.

“Me debo a mi trabajo, es el que me puso en este lugar de privilegio, es el que me permitió también ver 4 partidos de la Selección, conocer otra cultura y también y lo más importante ver jugar a Messi en lo que se dice que es su último mundial aunque no queramos aceptarlo. Y, sobre todo, poder entrevistarlo dos veces”, siguió explicando el periodista en un posteo que se llenó de mensajes de aliento, incluso, de hasta algunas figuras de la Selección como Rodrigo de Paul, que lo llenó de corazones celestes y blancos.

“Es cierto que desde que laburo siendo un pibe, a los 16 años, siempre prioricé mi trabajo por sobre cualquier otra cosa y eso no siempre es bueno. Amo mi trabajo y también como la gran mayoría, siempre necesité trabajar y necesito”, agregó.

Y contó que, aunque pudo quedarse, eligió agachar la cabeza y obedecer: “Mi presente hoy me hubiese permitido quedarme en Qatar. Y lo sentí como un muy lindo mimo cuando empezaron a ofrecerme de todo para hacerlo, pero esto no es una cuestión económica. En mi laburo querían que vuelva y ya conduzca desde Bs.As. y lo entiendo. Tal como hice siempre y como cualquier empleado, vuelvo y acato órdenes”.